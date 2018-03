Fast 2000 Besucher kommen ins Oltimermuseum

Die Oldtimerfreunde Meßkirch und Umgebung sind auf dem richtigen Kurs: Das zeigt nicht zuletzt die steigende Zahl der Museumsbesucher im vergangenen Vereinsjahr. Mit 1862 Personen hatte das Automuseum im vergangenen Jahr 536 Besucher mehr als 2016. Das berichtete der wiedergewählte Vorsitzende des Vereins Egon Pfeifer am vergangenen Samstag in der Hauptversammlung in Heudorf.

Nach der Begrüßung und dem Gedenken an die im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder Fritz Kummerer, Kurt Vonnier und Waldemar Krüger, hielt Pfeifer Rückschau auf das vergangene Vereinsjahr. Dabei war das 25-jährige Vereinsjubiläum mit Festabend und unterhaltsamen Programm ein Höhepunkt in der bisherigen Vereinsgeschichte.

Auch das in diesem Zusammenhang am Sonntag stattfindende Oldtimertreffen mit mehr als 300 Oldtimer-Fahrzeugen sei ein großer Erfolg gewesen. Der Vorsitzende dankte den vielen freiwilligen Helfern, Sponsoren und Unterstützern des Vereins, ohne die ein solches Fest nicht realisierbar gewesen wäre.Über die Finanzgeschäfte des Vereins gab Kassiererin Irene Lauer Auskunft. Sie berichtete von Ausgaben in Höhe von mehr als 16 000 Euro und Einnahmen von rund 14 000 Euro. „Die Mehrausgaben sind hauptsächlich auf das 25-jährige Jubiläum zurückzuführen“, erklärte die Kassiererin.

Die Revisoren Franz Schweizer und Rolf Schaz hatten nichts zu beanstanden und bescheinigten der Kassiererin eine korrekte Kassenführung. Irene Lauer und die gesamte Vorstandschaft wurden einstimmig entlastet.

Außerdem stand die Wahl des Vorsitzenden, Kassenwarts, Schriftführers und der Beisitzer eins und drei auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung. Egon Pfeifer wurde einstimmig für weitere zwei Jahre als Vorsitzender bestätigt. Irene Lauer bleibt für die kommenden beiden Jahre Kassiererin. Neuer erster Besitzer ist Markus Haas, neuer dritter Hubert Hauff. Claudia Dreher, die bislang das Amt der Schriftführerin kommissarisch verwaltete, wurde ebenfalls fest in den Vorstand gewählt.