Ewald Fritschi wird Ehrenmitglied der Stadtkapelle

Rechenschaftsberichte, Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft und die Ernennung von Ewald Fritschi zum Ehrenmitglied haben am vergangenen Freitagabend im Mittelpunkt der diesjährigen Hauptversammlung der Stadtkapelle Meßkirch gestanden.

Nach dem Gedenken an die beiden im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder Rolf Fink und Edwin Brecht eröffnete der Vorsitzende Armin Mayer mit seinem Bericht die Versammlung. Er erinnerte dabei an die vier Sitzungen des Vorstands sowie die 17 musikalischen Auftritte der Stadtkapelle im vergangenen Jahr. Alle Konzerte und Auftritte, ob in Meßkirch oder auswärts, hätten beim Publikum viel Zuspruch und große Anerkennung gefunden, sagte Mayer. Absoluter musikalischer Höhepunkt sei jedoch ohne Frage das Jahreskonzert gewesen. Mayer bedankte sich beim Vorstand und den 55 aktiven Musikern für deren Einsatz, Engagement und die Probenbesuche. Im Berichtsjahr fanden insgesamt 45 Proben statt. Der Probenbesuch lag durchschnittlich bei 75 Prozent, zwei Prozent höher als 2016. Dirigent Zsombor Reth war damit generell zufrieden.

Kapelle muss wochenlang mit Vollgas fürs Jahreskonzert proben

Über die Konzerte, Auftritte und Arbeitseinsätze 2017 im Detail berichtete anschließend Schriftführerin Madelaine Faschian. Von einem erfolgreichen Jahr in der Jugendarbeit sprach Jugendleiter Thomas Schatz. Was vor mehr als 50 Jahren mit der Gründung der ehemaligen Knabenkapelle begonnen hat, entwickelte sich im Laufe der Jahre in Meßkirch zu einer festen kulturellen Größe: die heutige Jugendkapelle. Sie zählt aktuell 32 Jungmusiker, wovon 17 aus Meßkirch kommen. Neun der 17 Meßkircher Jungmusiker absolvierten vergangenes Jahr den D1- beziehungsweise D2-Lehrgang in Ortenberg. 18 Jungmusiker der Jugendkapelle bilden das sogenannte „Junge Ensemble“. Vergangenes Jahr hatte die Jugendkapelle insgesamt sechs erfolgreiche Auftritte, unter anderem beim Gemeinschaftskonzert mit der Jugendkapelle Sauldorf im Herz-Jesu- Heim in Meßkirch und beim Jahreskonzert mit der Musikkapelle Heudorf in Rohrdorf.

„Eigentlich wollte ich vergangenes Jahr ein einfacheres Konzertprogramm zusammenstellen. Doch hat das leider nicht geklappt“, sagte Dirigent Zsombor Rethy. So sei das Programm des Jahreskonzerts etwas schwieriger geworden, und die Kapelle musste etliche Wochen mit Vollgas proben, um rechtzeitig das Ziel zu erreichen. Das räumte Rethy mit verschmitztem Lächeln ein. „Doch letztlich haben sich unsere Anstrengungen gelohnt. Das Konzert hat perfekt geklappt“, sagte er. Besonders freute sich der Dirigent über die Jungmusiker Mara Hipp, Katharina Brecht und Florian Brugger. Sie machten bei allen Proben für das Jahreskonzert mit und durften am 3. Dezember zum ersten Mal bei einem Jahreskonzert mit den Aktiven in der Stadthalle spielen.