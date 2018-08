Erzabtei lädt zu Islam-Tagung ein

Das Thema „Islam und Koran – Geschichte, Texte, Interreligiöser Dialog“ steht im Mittelpunkt einer Tagung, die vom 20. bis zum 23. September in Beuron stattfindet.

Seit dem 7. Jahrhundert trat der Islam neben das Christentum. In schneller Folge eroberte er ganz Nordafrika und Spanien. Erst das Karolingerreich und die Byzantiner konnten sich behaupten und so das Christentum in Europa retten, heißt es in der Ankündigung der Erzabtei St. Martin.

Welche Lehren der Islam kennt, wie die Texte des Koran zu verstehen sind und wie seine kulturellen Leistungen einzuschätzen sind, wird bei der Tagung in mehreren Vorträgen und Gesprächskreisen geschichtlich und exegetisch erschlossen. Vortragende sind die Benediktinerin Schwester Raphaela und der Benediktiner Bruder Jakobus.

Neben einem Überblick über 1200 Jahren politischer und kultureller Geschichte wird ein Einblick in die Theologie des Koran geboten. Ein weiterer Aspekt behandelt den interreligiösen Dialog von Christentum und Islam, seine Grenzen und Möglichkeiten.