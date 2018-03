Ensemble „Heilixplechle“ tritt in St. Martinskirche auf

Das Blechbläser-Ensemble „Heilixplechle“ gibt am Sonntag, 4. März, um 17 Uhr ein Konzert. Es findet in Zusammenarbeit mit dem Bauförderverein St. Martin in der Meßkircher St. Martinskirche statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Die zehn Musiker aus Süddeutschland spielen unter dem Motto „Querblechein“ Kompositionen großer Meister wie Bach, Vivaldi und Händel, aber auch moderne Arrangements zeitgenössischer Künstler.

Vor mehr als 20 Jahren fing es mit „Heilixplechle“ an: Damals trafen sich fünf Posaunenchorbläser aus dem Kirchenbezirk Balingen zum gemeinsamen Musizieren. Nach und nach kamen neue Bläser hinzu, bis sich schließlich ein großes Ensemble nach dem Vorbild von Philip Jones oder German Brass zusammengefunden hatte.

In dieser Zehner-Besetzung spielt „Heilixplechle“ nun seit mehr als 15 Jahren. Aus ihrem gemeinsamen Hobby wurde Leidenschaft und Freundschaft. Ihr Repertoire umfasst geistliche und weltliche Musik von der Renaissance bis zur Gegenwart. Sie sehen sich in der Posaunenarbeit verwurzelt und machen ihre Musik zu Gottes Lob und Ehre, heißt es in einer Pressemitteilung. Jedes Jahr geben sie mehrere Konzerte und spielen zu besonderen Anlässen wie Jubiläen, Feiern, Landesposaunentagen und Kirchentagen.