Eine zupackende und sorgende Gemeinde

Mit einem spritzig angestochenen Bierfass hat Altheims Ortvorsteher Helmut Straub den Jubiläumsabend zum 1250. Bestehen von Leibertingens kleinstem Teilort am Freitagabend eröffnet. Am Sonntag feierten die Altheimer ihr Dorffest.

Eine Menge Gäste waren gekommen, um das außergewöhnliche Jubiläum des rund 250 Einwohner zählenden Dorfes mitzufeiern. Darunter auch der erste Landesbeamte Rolf Vögtle, der in Vertretung von Landrätin Stefanie Bürkle ein Grußwort an die Altheimer richtete. Er fand es „außerordentlich bemerkenswert“, dass sich die Dorfgemeinschaft so ausführlich mit ihrer Geschichte befasst hat. „Der Umstand, dass eine so kleine Gemeinde ein solches Jubiläum stemmt, eine 160-seitige Chronik erstellt und so fabelhafte Marketingideen wie eine eigene Briefmarke oder Bierdeckel mit dem Logo des Dorffestes entwickelt, ist nicht nur phänomenal, sondern zeigt letztlich den Charakter eines Dorfes, in dem es sich zu leben lohnt.“

Nach dem musikalischen Entree des Musikvereins Thalheim lobte der Ortsvorsteher seine Dorfgemeinschaft, die gut zusammengearbeitet habe, denn „ohne solche Leute wäre es nicht gegangen“, sagte Straub und schob hinterher: „Ich bin richtig begeistert!“ Dass er stolz auf die Leistung seiner Einwohner sein konnte, lag nicht nur am sehr gelungenen Jubiläumsabend. Die Altheimer beließen es nicht dabei, denn weitere vier Veranstaltungen standen und stehen im Rahmen der 1250-Jahr-Feier auf der Agenda.

So sei schon das erste Event im Juni, die Grenzsteinwanderung, sehr gut angenommen worden. Hierbei erwanderten die Teilnehmer die rund elf Kilometer langen Gemarkungsgrenzen zwischen Altheim und Thalheim. Mit dem Dorffest am Sonntag und der Dorfhockete am Montag neigt sich der Reigen der Jubiläumsveranstaltungen dem Ende zu. Die Abschlussveranstaltung ist für den 16. Dezember geplant.

Martina Straub, die treibende Kraft bei der Entstehung der beeindruckenden Dorfchronik, stellte die Broschüre vor, die mit vielen großen und kleinen Ereignissen die Historie des Dorfes auflistet. Als Sahnehäubchen ist dem Büchlein eine CD mit dem Titel „Morgenläuten“ beigelegt, mit Aufnahmen morgendlicher Beiträge des SWR von 1987, deren Erkennungszeichen das Läuten der Kirchenglocken von Altheim war.

Historiker Heim mit einem „Ritt durch die Ortsgeschichte“

Historiker Armin Heim ließ mit einem „Ritt durch die Ortsgeschichte“ die überaus wechselvolle Vergangenheit des Dorfes wiederaufleben. Nach seinen Ausführungen sind Orte mit der Endung „-heim“ in der Regel auf das 7. Jahrhundert zurückzuführen. So sei der Ort „Althaim“ in besagter Urkunde von 768 zwar erstmals erwähnt, jedoch sei unklar, welcher Ort gemeint gewesen sei. Nur aus dem Kontext der Urkunde, so Heim, lasse sich schließen, dass dieser Ort entweder Altheim bei Meßkirch oder Altheim bei Schömberg gewesen sein muss, wobei es letzteres jedoch nicht mehr gibt. „Wie dem auch sei – unser Altheim hat im Jahr 768 existiert und dürfte sogar noch deutlich älter sein.“

Wie im Mittelalter gefeiert worden ist, machte der Barde Michael Skuppin deutlich sowie die Spielleut vom Heuberg „Poesie und Habermus“. Der Bad Saulgauer Liedermacher ergötzte das Publikum mit Minnesang und widmete Altheim eine eigens gedichtete und vertonte „Dorfchronik in fünf Strophen“. Für überbordende Stimmung sorgten die Spielleute vom Heuberg aus dem Ortsteil Glashütte von Stetten am kalten Markt. Ihre Lieder und Kalauer sorgten für nicht enden wollende Hochstimmung.

„Das war ein bunter, lebendiger Festabend“, sagte Leibertingens ehemaliger Bürgermeister Heinrich Güntner. Dessen Beitrag in der Dorfchronik charakterisiert die Altheimer als zupackende und sorgende Gemeinde, deren bürgerschaftliches Engagement beispielhaft ist.