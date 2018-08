Unbekannte Täter haben sich Samstagnacht zwischen 1 und 2 Uhr gewaltsam Zutritt in das Büro und in den Schankraum eines Hotels am Adlerplatz verschafft. Möglicherweise wurden die Einbrecher gestört, da nichts entwendet wurde. Dennoch richteten sie Sachschaden von rund 200 Euro an. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu informieren.