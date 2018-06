Einbrecher suchen gezielt nach Altmetall

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Einbrecher in einer Metallbearbeitungsfirma an der Straße Am Mühlkanal zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten sie zuerst die Kunststofftür eines Rolltores auf und gelangten so ins Innere der Firma. Dort suchten sie gezielt nach Altmetall. Mehrere Fässer mit Messingspänen und Gussabfällen transportierten die Täter mit dem firmeneigenen Gabelstapler nach draußen. Dort muss ein geeignetes Fahrzeug zum Abtransport gestanden haben. Nachdem sie aufgeladen hatten, machten sie sich aus dem Staub. Die Polizisten aus Meßkirch gehen davon aus, dass der Wert des Altmetalls mehrere Tausend Euro beträgt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07575/2838 entgegen.