Ehemalige Mitarbeiter führen Oschwald-Erbe fort

Zum 1. Juli geht in Meßkirch eine neue Metallbaufirma an den Start. Sie löst das insolvente Unternehmen Oschwald ab, das Ende Mai seinen Betrieb eingestellt hatte. Erdal Akinci und Viktor Herspiegel, beides ehemalige Mitarbeiter von Oschwald Metallbau, führen die Tradition des Familienbetriebs fort. Der Name bleibt dabei fast gleich: Statt „Oschwald Metallbau GmbH“ heißt das neue Unternehmen „Oschwald GmbH“. Und auch sonst soll einiges so bleiben, wie es war.

„Es war immer mein Traum, selbstständig zu sein“, sagt Viktor Herspiegel. Der 33-Jährige hat 2003 bei Oschwald Metallbau eine Ausbildung zum Metallbaukonstruktionstechniker gemacht. Mit dem neuen Posten als Geschäftsführer des Bereichs Stahl macht er diesen Traum wahr. Rund zehn Mitarbeiter nehmen er und Erdal Akinci mit in die neue Firma. Allesamt Leute, die bisher für Oschwald Metallbau gearbeitet haben. „Die groben Strukturen bleiben gleich. Es wird nur alles eine Nummer kleiner“, erklärt Akinci. Die alten Oschwald-Hallen sind für das neue Unternehmen zu groß. Künftig produziert die Firma in einer kleineren Halle eine Straße weiter. Die Arbeit soll aber die Gleiche bleiben. Das Unternehmen wird weiterhin im Bereich Metallbau tätig sein, also unter anderem Treppen, Geländer und Mobilfunkmasten bauen. „Wir machen weiterhin das, was wir gut können“, sagt Herspiegel.

„Für uns persönlich wird das aber natürlich schon eine neue Herausforderung“, gibt Erdal Akinci zu. Auch er hat sein ganzes Berufsleben bei Oschwald Metallbau verbracht. Jetzt übernimmt der 40-Jährige gemeinsam mit Viktor Herspiegel die Geschäftsführung und wechselt damit von der Schweißerbank an den Schreibtisch. „Aber ich fühle mich gut vorbereitet“, sagt er, „auch weil Herr Oschwald uns wirklich gut unterstützt.“

Anton Oschwald will in Zukunft nur noch beratend tätig sein. Er hat die Firma Oschwald Metallbau 1982 von seinem Vater übernommen. Unter seiner Leitung wuchs das Unternehmen an, bis zuletzt rund 60 Mitarbeiter für ihn arbeiteten. „Es lief bei uns immer super, nur das letzte halbe Jahr eben nicht“, sagt Oschwald. Ein großer Baukonzern hatte Arbeitsmängel geltend gemacht, nachdem Oschwald Metallbau an einem Großprojekt in Frankfurt gearbeitet hatte (die SZ berichtete). 200 000 Euro Abschlag wurden deshalb nicht bezahlt. Die Auseinandersetzung mit dem Baukonzern zog sich, schließlich musste Oschwald Metallbau Insolvenz anmelden. „Ich bin traurig, dass mein Lebenswerk auf diese Weise zerbrochen ist“, sagt Anton Oschwald. „Aber ich freue mich jetzt auch auf die Rente und bin natürlich froh, das Oschwald-Erbe in gute Hände zu geben.“

Anton Oschwald schenkt Maschinen

Rund 60 Prozent der Maschinen des Unternehmens befanden sich zum Zeitpunkt der Insolvenz in Privatbesitz Anton Oschwalds. Um Herspiegel und Akinci bei der Unternehmensgründung zu unterstützen, überlässt Oschwald ihnen die Maschinen. Geld sei dafür nicht geflossen, sagt er. „Damit sage ich Danke für die jahrzehntelange gute Arbeit, die meine Mitarbeiter geleistet haben“, antwortet Oschwald auf die Frage nach dem Warum. Und auch sonst will Oschwald die beiden Firmengründer unterstützen und beratend zur Seite stehen. Die vergangenen Wochen hat er dafür genutzt, Kundenakquise zu betreiben. „Ich wollte sicherstellen, dass den beiden der alte Oschwald-Kundenstamm erhalten bleibt“, sagt Anton Oschwald. Die ersten Aufträge seien schon eingegangen. „Meine Tätigkeit in der neuen Firma ist aber eher hobbymäßig, hauptberuflich werde ich jetzt Rentner und konzentriere mich auf mein Engagement am Campus Galli“, erklärt Oschwald, der im Vorstand des Vereins „Karolingische Klosterstadt“ sitzt. Im Juli will er erstmal den Jakobsweg gehen.