Stetten am kalten Markt (sz) - Der Ortsverein Heuberg-Donautal des Deutschen Roten Kreuzes bietet am Samstag, 15. September, einen Erste-Hilfe-Kurs an.

„Ist der letzte Rotkreuzkurs schon etwas länger her?“, fragt das Deutsche Rote Kreuz in seiner Pressemitteilung. Der Kurs biete die Gelegenheit, früher Gelerntes wieder auf den neuesten Stand zu bringen, heißt es dort weiter. Der Kurs stehe aber auch denjenigen offen, die sich bislang noch nicht mit der „Ersten Hilfe“ befasst haben, aber wissen wollen, was im Notfall zu tun ist. „Schließlich kann es die Lieben in der Familie genauso betreffen, wie jemanden aus dem Freundeskreis. Hier ist die Chance, die Lücke zu schließen.“

Der Kurs ist geeignet zur Erlangung aller Fahrerlaubnisklassen. Sollte die Qualifikation zum Übungsleiter, Betrieblichen Ersthelfer oder das Lehramt angestrebt werden, so ist dies genau der richtige Kurs, heißt es in der Pressemitteilung. Der Kurs am Samstag, 15. September, dauert von 8.30 bis 16 Uhr und findet im Rettungszentrum Stetten am kalten Markt im ersten Obergeschoss rechts (Schlosshof 3, ehemals Rathausplatz 5) statt. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro und ist am Kurstag in bar zu entrichten. Getränke werden zum Selbstkostenpreis angeboten.