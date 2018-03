Drei neue Feuerwehrmänner verstärken die Abteilung

Die Feuerwehrabteilung Langenhart hat eine Bilanz über das abgelaufene Jahr 2017 bei ihrer Hauptversammlung im Brigelhof gezogen. Abteilungskommandant Alexander Graf konnte neben dem Kommandanten der Hauptwehr, Theodor Füßinger, drei neue, junge Feuerwehrmänner in der Versammlung begrüßen.

Schriftführer Hubert Mayer hielt einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Seinen Ausführungen war zu entnehmen, dass insgesamt 22 Proben, davon zwölf in Langenhart, und sieben Einsätze stattfanden. So mussten unter anderem verschmutzte Straßen gesäubert und umgestürzte Bäume von der Fahrbahn entfernt werden. Auch wurde am Abend des zweiten Advents die Langenharter Wehr von der Leitstelle zum Brand eines Einfamilienhauses im Talweg 4 in Langenhart gerufen (die SZ berichtete). 18 Mann der Wehr rückten sofort aus und waren in kürzester Zeit als erste vor Ort. Sie konnten dort jedoch keinen Brand feststellen. Wenig später habe sich herausgestellt, dass die tatsächliche Brandstelle zwar im Talweg, jedoch in Sauldorf und nicht in Langenhart lag.

Zwei erfreuliche Ersatzbeschaffungen

Abteilungskommandant Graf konnte von zwei erfreulichen Ersatzbeschaffungen im vergangenen Jahr berichten: So verfüge die Abteilung jetzt über eine neue, zweistufige Tragkraftspritze (TS), nachdem die alte TS 8 aus dem Jahr 1969 nach 47 Jahren Betrieb an Alterserscheinungen litt und vom TÜV die Ausmusterung empfohlen wurde. „Für uns überraschend war im vergangenen Jahr auch die Nachricht, dass wir zur neuen TS auch noch neue Einsatzkleidung bekommen“, fuhr Graf fort. Nachdem zunächst die Hauptwehr in Meßkirch, danach die Abteilung Ringgenbach und Rohrdorf mit neuen Einsatzjacken ausgestattet wurden, seien jetzt die Langenharter an der Reihe gewesen. Zufrieden zeigte sich Graf mit der Teilnahme der Feuerwehrkameraden an den angesetzten Proben. Sie liege wie in den Vorjahren bei etwa 50 Prozent. Eifrigste Probenbesucher waren Matthias Bücherler und Engelbert Blender.

Dass auch die Nachwuchsgewinnung bei der Langenharter Feuerwehr erfolgreich ist, zeigte vergangenes Jahr der Beitritt dreier junger Männer in die Wehr. Die drei Anwärter – Patrick Schulz, Marcel und Florian Graf – haben bereits den Grundlehrgang sowie den Funklehrgang absolviert und damit den Grundstein für den aktiven Feuerwehrdienst gelegt. Nach der Grundausbildung haben sich alle drei zusätzlich zum Dienst in Meßkirch bereit erklärt.

Abteilung erzielt 2000 Euro Gewinn

Über die Finanzen der Abteilung legte Kassierer Hubert Mayer Rechenschaft ab. Er konnte von einem Gewinn in Höhe von rund 2000 Euro berichten. Er wurde von den aktiven Mitgliedern der Abteilung einstimmig entlastet. Zum Abschluss der Hauptversammlung konnten Gesamtkommandant Füßinger und Abteilungskommandant Graf zehn Feuerwehrkameraden eine Beförderungsurkunde überreichen, nachdem der Gemeinderat in einer Sitzung zuvor seine Zustimmung dazu gegeben hatte. Zum Feuerwehrmann befördert wurden nach bestandenem Grundlehrgang: Patrick Schulz, Marcel Graf und Florian Graf; zum Hauptfeuerwehrmann: Dominik Amann, Raphael Amann, Matthias Bücherler und Benjamin Müller; zum Oberlöschmeister: Alexander Graf; zum Hauptlöschmeister: Konrad Blender; zum Oberbrandmeister: Werner Schulz.