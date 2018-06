Dieb stiehlt mehrere Tausend Euro

Mehrere Tausend Euro hat ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag gegen 11 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Conradin-Kreutzer-Straße erbeutet. Eine Kundin ließ ihre Handtasche während der Anprobe für einige Minuten unbeaufsichtigt liegen, in der sich ein größerer fünfstelliger Bargeldbetrag in einer Geldmappe befand. Als sie nach Verlassen des Ladens den Geldbetrag bei der Bank einzahlen wollte, stellte sie fest, dass bis auf einen kleinen Teil, das Geld aus der Mappe entwendet wurde, teilt die Polizei mit. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meßkirch unter Telefon 07575/2838, zu melden.