Die Suppenköchin wird allen fehlen

– Für Jugendreferentin Dorothee Dombrowsky war mit Ablauf des Novembers die Zeit gekommen, dem Jugendbüro Klösterle in Meßkirch Wiedersehen zu sagen. Sie verlässt nach 5 Jahren das Dekanat Sigmaringen-Meßkirch und wechselt zum Erzbischöflichen Seelsorgeamt, Fachstelle Junge Erwachsene, nach Freiburg.

Von unserem Mitarbeiter Karlheinz Kirchmaier

„Wenn es am schönsten ist, soll man gehen“. Dieser Devise folgte jetzt Jugendreferentin Dorothee Dombrowsky vom Jugendpastoralen Zentrum Klösterle in Meßkirch nach fünfjährigem Engagement in der kirchlichen Jugendarbeit im Dekanat Sigmaringen-Meßkirch. Dekan Christoph Neubrand dankte im Gottesdienst vor dem Abschiedsfest im Klösterle der Referentin für ihre langjährige und erfolgreiche Begleitung des Ministranten- und Qualiteams, für die Unterstützung und Begleitung von Jugendlichen und Erwachsenen rund um die kirchliche Jugendarbeit und die Durchführung von Grundkursen und Angeboten in den Bereichen Spiritualität, Freizeit und Bildung.

Zehn Sorten Suppen für Gäste

Schon in der Einladung hatte „Doro“, wie sie liebevoll von den Minis, Qualis, KjG’lern und dem Klösterleteam genannt wurde, darauf hingewiesen, dass der Abschied keine traurige Angelegenheit, sondern ein fröhliches „Suppe(r)- Abschiedsfest“ im Klösterle werden solle. So kam es auch. Zehn fein abgeschmeckte Suppen, von der Kürbiscremesuppe über die Karotten-Ingwer-Suppe bis hin zur Chilli con Carne á la Doro standen zu Beginn des Abschiedsfestes in „Dombrowsky’s Restaurant“ den knapp 100 meist jugendlichen Gästen zur Auswahl und zum Probieren bereit. Nach dem kulinarischen Suppengenuss führte Dekanatsreferent Manfred Fischer durch den weiteren Abend. Dabei konnte er ein äußerst humorvolles Comedy-Programm, unter anderem mit Auftritten des Dekanatsteams, der KLJB-Bezirksleitung, des Kreisjugendrings, des Qualiteams und der Milka-Crew ansagen. Alle Auftritte hatten lustige Begebenheiten mit „Doro“ bei Aktionen und Veranstaltungen zum Inhalt. Um ihr den Abschied zu erleichtern, gab es von den Gruppen noch allerlei Geschenke mit auf den Weg nach Freiburg. Dorothee Dombrowsky leitet seit 1. Dezember die diözese Fachstelle für Junge Erwachsene im Alter von 18 bis 35 Jahren der Abteilung Jugendpastoral im Erzbischöflichen Seelsorgeamt. Zu ihren Aufgaben gehört jetzt in Seminaren und Veranstaltungen Lebensthemen junger Erwachsener aufzugreifen, ihnen Orientierung zu geben und den individuellen Lebensplan entwickeln zu helfen.