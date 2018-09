In allen Werken von Heidelberg Cement standen am Montagmorgen die Maschinen still: Bundesweit wurde den verunglückten Männern gedacht, die am vergangenen Freitag bei einem Betriebsunfall im Schelklinger Zementwerk ums Leben gekommen waren. „Zusätzlich gab es morgens noch eine außerordentliche Betriebsversammlung in Schelklingen“, berichtet Unternehmenssprecherin Elke Schönig.

Dazu seien extra auch der Vorstand aus der Unternehmenszentrale in Heidelberg in Person von Bernd Scheifele und seinem Stellvertreter Dominik von Achten nach ...