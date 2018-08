Die Prinzessin gibt sich aufmüpfig

Einen rundum vergnüglichen Theaternachmittag haben die Besucher des diesjährigen Sommertheaters der Laienspielgruppe Frohnstetten auf der Freilichtbühne im Riederwäldle erlebt. Die moderne Fassung des bekannten Märchens „Der Froschkönig“ von den Gebrüdern Grimm begeisterte mit tollen schauspielerischen Leistungen der Akteure, mit witzigen Dialogen und einer gelungenen szenischen Umsetzung mit Überraschungseffekten.

Schon das Vorspiel, mit dem die erwartungsvolle Kinderschar vor der Bühne mit einem Rap in das Geschehen eingeführt wurde, ließ erahnen, dass hier nicht buchstabengetreu an der Märchenvorlage festgehalten wird. Dass das Leben einer Märchenprinzessin mit strengem Hofzeremoniell und Kleiderordnung kein Zuckerschlecken ist, wurde von Amelie Glattes ebenso überzeugend vermittelt wie ihr Drang, aus dem goldenen Käfig auszubrechen und sich stattdessen unangepasst und aufmüpfig zu zeigen. Dazu gehörten flapsige Kommentare („mach mal hinne“) und Gesten, die so gar nicht dem Klischeebild einer Märchenprinzessin entsprachen.

Kein Wunder, dass ihr Vater, der König (herrlich verschwurbelt dargestellt von Dieter Tommerdich) seine Probleme hat, das widerspenstige Verhalten seiner Tochter zu verstehen. Nur gut, dass er sich mit dem Bau eines überdimensionalen Streichholzeiffelturms ablenken kann, der ihm zudem hilft, das anstrengende Regieren etwas erträglicher zu gestalten. Vollends durcheinander gerät das beschauliche Hofleben, als die Königstochter mit ihrem goldenen Ball die Fensterscheibe des Thronsaals zerdeppert und gleichzeitig des Königs Lebenswerk, den Streichholzeiffelturm, zum Einsturz bringt.

Der gesamte Hofstaat wird eingespannt

Bei der Suche nach dem vermeintlichen Übeltäter wird der gesamte Hofstaat eingespannt, angefangen von der eingebildeten Hofdame Klothilde (Lara Tommerdich) mit lustigem Sprachfehler (also öhrlich) über ihre beflissene Kollegin Lisabelltrude (Deliah Höh) bis zur exotischen Rungubalouhopa (Celine Garcia-Marchese). Nicht zu vergessen die resolute Köchin Winfriedoline (Gerlinde Tommerdich), die vor lauter Beredsamkeit permanent irgendwelche Sachen in der Küche anbrennen lässt.

Die Dramatik steigert sich, als die Prinzessin dem netten Frosch (Jonas Rebholz) als Belohnung verspricht, dass er ihr den goldenen Ball aus dem Brunnen holt, an ihrem Tisch mitessen und in ihrem Bettchen schlafen darf. Der Ekel vor dem grünen Gesellen ist schließlich so groß, dass sie den Frosch gegen die Wand klatscht, dann aber freudig überrascht ist, als plötzlich ein fescher Prinz vor ihr steht.

Erleichtert ist auch der gute Heinrich (Jan Seßler), der treue Diener des Prinzen, dessen Eisenringe, die sein Herz eingeschlossen hatten, mit einem Schlag gesprengt wurden. Ein donnernder Schlussapplaus war der Lohn für eine gelungene Aufführung, die die junge Regisseurin Luana Garcia-Marchese mit ihren Akteuren gekonnt in Szene gesetzt hatte.