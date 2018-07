Die Kunstausstellung schließt mit Musik

Die Ausstellung „Helmut Wetter – Malerei 1973 – 2009“ in der Kreisgalerie Schloss Meßkirch endet am kommenden Sonntag, 6. Dezember, um 15 Uhr, mit einer musikalischen Finissage. Der Maler wird selber führen.

In einer Sonderführung wird der in Meßkirch geborene und aufgewachsene Maler und Musiker Helmut Wetter seine Werke erklären, von seinem Werdegang erzählen und Fragen beantworten. Auf Nachfrage signiert er den Ausstellungskatalog, der einen Überblick zu seinem künstlerischen Werk bietet. Außerdem gibt es ein Konzert mit der von Helmut Wetter gegründeten „Raum-Musik für Saxophone“. Es spielen Hannes Jung, Altsaxophon, Ingrid Hartert-Müller und Benno Müller, Tenorsaxophon, sowie Helmut Wetter, Baritonsaxophon. Die zum 60. Geburtstag des Künstlers gezeigte Ausstellung in der Kreisgalerie ist noch von Freitag bis Sonntag von 13 bis 17 Uhr zu sehen.