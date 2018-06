Deutliche Mehrheit stimmt für Fachmärkte

Mit deutlicher Mehrheit hat der Meßkircher Gemeinderat am Dienstag den vorhabensbezogenen Bebauungsplan für das Projekt „Fachmärkte am Stachus“ gebilligt. Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung stimmten die Räte dafür, dass auf einer Brache gegenüber den Discountern Lidl und Aldi eine Fachmarktzeile mit vier verschiedenen Geschäften entsteht (die SZ berichtete). Zugleich wurde betont, dass die Stadt und der Gemeinderat verstärkte Bemühungen zur Belebung der Innenstadt unternehmen soll.

Bürgermeister Arne Zwick war sich der Einwände gegen diese Märkte bewusst. Vertreter des innerstädtischen Einzelhandels, die diese Pläne entschieden ablehnten saßen im Publikum. Zwick erläuterte deshalb in einer langen Einleitung die Überlegungen der Verwaltung zu diesem Projekt. Trotz großer Bemühungen der Verwaltung sei es nicht gelungen, Händler zur Ansiedlung in der Innenstadt zu bewegen. Das liege zum einen daran, dass es keine großen Verkaufsflächen gebe, zum anderen, dass große Ketten sich in einer Gruppe von Geschäften ansiedeln wollen, um mehr Kundschaft anzusprechen. Auch Filialbetriebe müssten sich der Konkurrenz durch das Internet erwehren.

„Die Märkte schreiben uns vor, was sie wollen, und wenn wir das nicht bieten bleiben sie weg“, betonte Zwick. ein Beispiel sei die Umsiedlung des Netto-Marktes gewesen und Quick-Schuh könne man nur halten, wenn man ihm die Ladenfläche in der Fachmarktzeile anbieten könne. Man müssen halt nehmen, was man bekommen könne und die Ansiedlung weiterer Betriebe, egal wo, sei besser als Stillstand. „Wir können nicht ewig warten, bis irgendeiner doch noch kommt“, sagt Zwick.

Ungehalten zeigte sich der Bürgermeister auch über die Immobilieneigentümer in der Innenstadt. Man dürfe nicht einmal ein blindes Schaufenster verschönern, indem man etwas Schmückendes reinhänge, und viele Vorschläge seinen schlicht abgelehnt worden Überdies hätten die Eigentümer oft völlig unrealistische Preisvorstellungen bei den Mieten. „Wir sind eine Kleinstadt, nicht München.“

Auch das Gutachten der Immacom sehe vor, dass man an den Stadtrand ausweiche, wenn die Innenstadt nicht weiter erschlossen werden kann. Selbst die Mehrheit der Einwohner nehme die Innenstadt nicht mehr als Einkaufsstadt wahr und man müsse sich an der Mehrheit orientieren. „Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst“, betonte Zwick. „Wir müssen jetzt zugreifen, dürfen aber die Innenstadt nicht vergessen.

Die Fraktionsvorsitzende der CDU, Christa Golz, machte der Verwaltung ein Kompliment für die Anstrengungen, die sie auf die Ansiedlung zweier neuer Unternehmen verwendet habe. Ihre Fraktion stimme den Überlegungen der Stadtverwaltung zu und sehe i´n der Fachmarktzeile vor allem Vorteile. Allerdings dürfe man die Innenstadt nicht vergessen, sondern müsse die Bemühungen intensivieren. Die Fläche zwischen Hauber und Frick, der nun leere Nettomarkt und all’ die anderen Leerstände müssten mit Nachdruck angegangen werden.

„Ich hätte mir eine andere Nutzung gewünscht“, sagte Angela Andres von der SPD. Es stelle sich die Frage, ob man diese Märkte wirklich brauche. Joachim Bach, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, befürwortete die Pläne der Stadt und auch Insa Bix (CDU) begrüßte ein zusätzliches Angebot. Wichtig sei aber auch, an die Verbesserung der Verhältnisse an der Grabenbachstraße zu denken. Besondere Priorität genieße der leerstehende Netto-Markt. Hier müsse man noch einmal mit dem Eigentümer reden. Thomas Schlude (CDU) äußerte Verständnis für die Ängste des innerstädtischen Handels. Man brauche eine langfristige und innovative Konzeption für die Innenstadt.