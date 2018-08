Der Schwenninger Strohpark beginnt am Samstag

Der Strohpark in Schwenningen öffnet am Samstagnachmittag, 1. September, um 15 Uhr seine Tore. Dort werden wieder rund 30 Kunstwerke aus Stroh zu sehen sein.

Auf dem Festgelände neben der Heuberghalle war in der vergangenen Woche einiges los. Das große Festzelt wurde aufgestellt. Neben der Bestuhlung im Zelt für 300 Personen gibt es noch auf der Wiese Sitzplätze für weitere 500 Personen.

Der Männergesangverein „Eintracht“ stellte seinen Zeppelin „Hindenburg“ neben dem Parkplatz Heuberghalle auf. Damit wird nahe der L 218 mit dem Strohpark-Sieger 2017 für den neuen Strohpark geworben. Frank Johann Bosch und Martin Dannecker von den Heuberger Gaumenfreunden servieren in den nächsten Wochen nicht nur Essen und Getränke, sondern sind auch für die Musik-Auswahl zuständig. In diesem Jahr kommen die Gruppen Holzschlagblech, die Jen-Tak-Kapella, die Stadtkapelle Lautlingen, die Hartheimer Oldies, die Biraböhmische Blasmusik, den Musikverein Schwenningen, die Blaskapelle „Peng“, zweimal die Heuberg-Rangers“ und „Joschi, den Heubergtiger mit seinen musikalischen Freunden“. Auch der Narrenverein Wasserschöpfer, der am Eröffnungstag bewirtet, hat „Joschi, den Heubergtiger“ engagiert. Am Sonntag, 2. September, spielt das Kreisseniorenblasorchester beim Frühschoppenkonzert im Zelt.