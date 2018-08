Der erste Schultag beginnt fast überall vor 8 Uhr

Die Sommerferien gehen zu Ende. Ab Anfang September geht die Schule wieder los. Wo und wann der Unterricht in der Region beginnt:

Der Unterricht an der Conradin-Kreutzer-Schule beginnt am Montag, 10. September, zur ersten Stunde um 7.55 Uhr. Die Fünftklässler der Werkrealschule beginnen um 8.45 Uhr mit einem Empfang und einer Begrüßung in Zimmer E01 (Fachraum Musik, EG der Werkrealschule). Die Einschulung der Erstklässler findet klassenweise am Donnerstag, 13. September, in der Aula statt. Sie beginnt um 8.45 mit den Schülern der Klasse 1a, um 9.30 Uhr folgen die Schüler der Klasse 1b, bevor um 10.20 Uhr die Schüler der Klasse 1c eingeschult werden.

Auch an der Grafen von Zimmern Realschule beginnt der Unterricht am Montag, 10. September, zur ersten Stunde um 7.55 Uhr. Die Fünftklässler werden um 18 Uhr in der Halle am Feldweg (neue Mehrzweckhalle) begrüßt.

Das Martin-Heidegger-Gymnasium beginnt sein Schuljahr am 10. September um 7.55 Uhr. Um 10 Uhr werden die neuen Fünftklässler in der Halle am Feldweg (neue Mehrzweckhalle) begrüßt.

An der Goldösch-Schule (SBBZ) beginnt der Unterricht am Montag, 10. September, zur ersten Stunde um 7.55 Uhr.

An der Grundschule Rohrdorf beginnt der Unterricht für die Klassen 2 bis 4 um 8. 35 Uhr. Für die Schulanfänger findet am Freitag, 14. September, um 9 Uhr ein Anfangsgottesdienst und anschließend die Einschulungsfeier in der Schule statt.

Die Einschulung der Schulanfänger und der Unterricht für alle Klassen der Grundschule Leibertingen beginnen am Montag, 10. September, um 8.10 Uhr.

Der Unterricht an der Grundschule Wald beginnt am Montag, 10. September für die Klassen 2 bis 4 um 8. 15 Uhr und endet um 11. 50 Uhr. Die Einschulung der Schulanfänger beginnt am Freitag, 14. September, um 9 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche. Anschließend findet die Einschulungsfeier statt.

Für die Schüler der Auental Grundschule Sauldorf-Rast beginnt der Unterricht am Montag, 10. September, um 8.15 Uhr.

Auch am Schulzentrum in Stetten am kalten Markt beginnen zum Schuljahr neue Schüler. Die Gemeinschaftsschulkinder, Eltern und Lehrer der neuen Lerngruppen in Stetten am kalten Markt treffen sich am Dienstag, 11. September, um 8.20 Uhr in der Aula des Schulzentrums, um in einer kleinen Feierstunde das Schuljahr gemeinsam zu beginnen. Das erste Schuljahr für Kinder der 1. Klasse in beginnt am Samstag, 15. September, um 9 Uhr mit einem ökumenischen Festgottesdienst in der katholischen Kirche und anschließend mit der Einschulung um 10 Uhr in der Alemannenhalle.