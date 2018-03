Der Anrufer soll vom Türöffner zum Helfer werden

In Zusammenhang mit der Fehlalarmierung zum Bichtlinger Brand ist Kritik am Computersystem der Ravensburger Leitstelle geäußert worden. Die Leitstelle verlasse sich zu sehr auf das System und zu wenig auf die Intuition und Erfahrung ihrer Mitarbeiter, hieß es aus Rettungsdienstkreisen.

Nicht ungewöhnlich sei auch die Trennung zwischen der Notrufannahme und der Alarmierung der Rettungskräfte. „Alle großen Leitstellen arbeiten so, weil ein Mitarbeiter nicht zwei Dinge gleichzeitig machen kann“, sagte der Leitstellenleiter, Martin Weber. Das bedeutet: Ein Mitarbeiter nimmt die Anrufe entgegen und bleibt – wenn nötig – so lange mit dem Anrufer verbunden, bis die Rettungskräfte vor Ort sind. Der sogenannte Disponent, der in einem anderen Raum sitzt, alarmiert die Einsatzkräfte. Tagsüber sind in Ravensburg insgesamt fünf Mitarbeiter, zwischen 22 und 6 Uhr drei Mitarbeiter im Einsatz.

Die Leitstelle arbeitet mit einem US-amerikanischen System, das in Deutschland kaum verbreitet ist. Unter anderem wird es in Berlin und Wiesbaden genutzt. Das System gibt den Mitarbeitern geschlossene Fragen vor, die sie vorlesen müssen. „Die Fragen sind so im System hinterlegt, dass sie eindeutig sind“, sagt DRK-Geschäftsführer Geier. Das heißt: Erst wird nach dem Notfallort, dann nach einer Rückrufnummer und schließlich nach den Verletzungen/dem Ereignis gefragt. Je nachdem, wie der Anrufer antwortet, grenzt der Computer die möglichen Verletzungsbilder ein.

„Die paar Sekunden, die wir uns mit den Fragen mehr Zeit nehmen, gehen nicht zu Lasten des Patienten“, sagt der Leiter der Leitstelle, Martin Weber. Mehr Informationen würden eine frühere Hilfeleistung bedeuten. Ziel sei es den Anrufer statt zum Türöffner zum Helfer zu machen.

Als Beispiel für die Leistungsfähigkeit des Systems nennen die Verantwortlichen die Zahl der geglückten Reanimationen: Hochgerechnet auf 100 000 Einwohner habe es im vergangenen Jahr 65 geglückte Wiederbelebungen gegeben. Dies sei ein guter Wert.

Insgesamt würden mit dem System weltweit knapp 4000 Leitstellen arbeiten. Die Internationale Akademie für Notfalldisposition (IAED) wertet alle eingegangenen Notrufe aus und lässt die Erkenntnisse seit mehr als 35 Jahren in das System einfließen.

Seit 2012 übernimmt die Leitstelle in Ravensburg für den Kreis Sigmaringen die Annahme von Notrufen. Die Leitstelle deckt mit zwei Standorten (Ravensburg und Friedrichshafen) die Disposition für die Kreise Sigmaringen, Ravensburg und den Bodenseekreis ab. Momentan wird der Bodenseekreis in das System integriert, ab April sind die Systeme einheitlich. Pro Tag gehen im Gebiet Bodensee-Oberschwaben zwischen 1000 und 1200 Anrufen ein. Für die Leitstellen arbeiten rund 50 Mitarbeiter. Die Kosten liegen pro Jahr bei rund 3,7 Millionen Euro, knapp 90 Prozent davon sind Personalkosten. Kostenträger sind die Landkreise und die Krankenkassen.