Der alte und neue Bürgermeister ist zufrieden

Arne Zwick ist am Sonntag zum Bürgermeister von Meßkirch wiedergewählt worden. Der 39-Jährige erhielt 1847 aller gültigen Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 32,4 Prozent.

Von unserem Redakteur Dirk Thannheimer

Es war 18.45 Uhr, als die stellvertretende Bürgermeisterin Reinhild Kullen vor das Meßkircher Rathaus trat und den rund 100 wartenden Bürgern das Ergebnis der gestrigen Bürgermeisterwahl verkündete. Ein Ergebnis, mit dem Zwick rundum zufrieden kann. Denn obwohl es gegen Mittag nicht danach aussah, als läge die Wahlbeteiligung noch unter 30 Prozent, gingen doch noch etliche Meßkircher zur Wahl, sodass am Ende eine Wahlbeteiligung von 32,4 Prozent notiert wurde. „Damit bin ich sehr zufrieden“, sagte Zwick, der freudestrahlend zahlreiche Hände schütteln durfte, denn die Schar der Gratulanten war groß, auch weil ihm etliche Bürgermeister aus dem Landkreis sowie die Ortsvorsteher zu seiner Wiederwahl beglückwüschten.

Die erste Gratulantin war jedoch Zwicks Frau Nina, die ihren Mann einige Sekunden lang fest an sich drückte, bevor der alte und neue Schultes zu seinen Bürgern sprach, die über Lautsprecher in der Zunftstube die kurze Analyse seines Wahlsiegs hörten. „Die Wahl ist rum. Ich bin froh, dass ich doch noch viele Meßkircher zur Wahl motivieren konnte.“ Und sichtlich zufrieden war Arne Zwick auch darüber, dass er 95 Prozent aller gültigen Stimmen erhielt.

Grund genug also, die Bürger auf eine Runde Freibier in der Zunftstube einzuladen. Während seines Wahlkampfs habe er festgestellt, dass den Bürgern nichts wesentlich Neues unter den Nägeln brenne. „Es gibt wie in jeder anderen Stadt das ein oder andere Problem, das wir gemeinsam lösen müssen – zum Wohle der Bürger“, sagte Zwick, der in seiner nächsten Amtsperiode das Beste für Meßkirch erreichen wolle.

Gaerte wünscht alles Gute

Doch bevor Zwick sich unter die Leute mischen konnte, um mit ihnen auf seine Wiederwahl anzustoßen, ließ es sich Landrat Dirk Gaerte nicht nehmen, Zwick alles Gute für die Zukunft zu wünschen. Auch Gaerte bewertete die Wahlbeteiligung als positiv. „Jeder Dritte ging zur Wahl. Diejenigen, die nicht gewählt haben, dürfen jetzt auch nicht goschen.“

Damit war der Reigen der Reden beendet, doch der Abend war noch lange nicht zu Ende. Zwick musste noch oft seine Hand zur Gratulation ausstrecken und sicherlich genehmigte er sich auch den einen oder anderen Schluck Bier. Für ihn beginnt heute der Alltag wieder und morgen erst recht mit einer Gemeinderatssitzung.