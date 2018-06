Das Narrenblättle der Katzenzunft ist ab Freitag erhältlich

Die närrischen Tage können kommen. Die Vorbereitungen der Katzenzunft für die Straßen- und Saalfasnet sind abgeschlossen, und die 62. Ausgabe des Meßkircher Narrenblättles geht am kommenden Freitag, 2. Februar, in den Verkauf.

Die Redakteure und zahlreichen freien Mitarbeiter der Narrenblatt-Redaktion haben sich gewaltig angestrengt, die mit lustigen Geschichten und bunten Bildern gespickte Zeitung rechtzeitig zur heimischen Fasnet herauszubringen. Dabei mussten die Zeitungsmacher auch in diesem Jahr wieder mehrfach selbst zur Feder greifen, um die zugeschickten Geschichten in Reime zu verpacken.

Die närrische Postille ist 60 Seiten stark und kostet trotz acht farbiger Seiten „mindestens“ drei Euro. Im Blättle ist neben der ersten närrischen Rede des neuen Petter Letzkopf alias Matthias Zembrod und den närrischen Ausführungen des Narrenvaters Bernd Schank zum diesjährigen Fasnet-Motto „nei g´schifft“ auch erstmals ein Gruppenfoto ehemaliger Narrenmütter zu finden. Im informellen Teil der Ausgabe sind wie immer die Narrenpläne für Meßkirch und die Narrenvereine in den Teilorten abgedruckt.

Das Narrenblättle ist ab Freitag erhältlich im Schreibwarengeschäft Schönebeck, bei Elektro-Fecht, der AXA Versicherungs-Agentur Schank und Schank, Metzgerei Knoll, in Sabine´s Blumengeschäft am Stachus sowie der Bäckerei Hauff in Schnerkingen und der Metzgerei Alois Müller in Langenhart. (khk)