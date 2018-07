Das Mathe-Genie qualifiziert sich für Bundeswettbewerb

– Für seine Lehrer und Mitschüler ist er ein Mathe-Genie: Die Rede ist von Raphael Reinauer, der sich für die dritte und letzte Runde des Bundeswettbewerbes Mathematik 2009 qualifiziert und damit die Chance hat, unter 47 Bewerbern aus ganz Deutschland Ende Januar 2010 Bundessieger zu werden.

Der 19jährige scheint tatsächlich mit besonderen Fähigkeiten gesegnet zu sein. Ihm macht es Spaß, sich auch außerhalb des Schulunterrichts intensiv mit Mathematik zu beschäftigen, an Lösungen anspruchsvoller Aufgaben herumzutüfteln und sie herauszufinden. So beteiligt er sich schon seit 2007 über die Schule und seinen Mathematiklehrer Wolfgang Bauer regelmäßig an den Bundeswettbewerben Mathematik.

Veranstalter dieses Bundeswettbewerbes ist der Verein Bildung und Begabung e.V. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft finanzieren den Wettbewerb. „Jeder, der meint, er könne mathematische Aufgaben bearbeiten und lösen, kann am Wettbewerb teilnehmen. Allerdings werden hohe Anforderungen gestellt, die über den Mathematikunterricht in der Schule hinausgehen und viel eigenes Studium verlangen“, erklärt Bauer. Raphael Reinauer schaffte es 2007, gleich bei seiner ersten Teilnahme am Wettbewerb, in die erste Runde zu kommen. 2008 kam der damals 18-Jährige bereits eine Runde weiter, obwohl die Aufgaben schon wesentlich anspruchsvoller als in der ersten Runde waren. Trotz bevorstehendem Abitur ließ es sich Reinauer dieses Jahr nicht nehmen, ein drittes Mal an den Start zu gehen. Er qualifizierte sich in der zweiten Runde mit den 46 anderen Teilnehmern aus dem ganzen Bundesgebiet für das sogenannte Kolloquium. Hier geht es um ein knapp einstündiges Fachgespräch, das Mathematiker aus Universität und Schule mit den Preisträgern der zweiten Runde Ende Januar 2010 führen werden. Auf der Basis dieser Gespräche werden die Bundessieger ausgewählt.

Mathe ist schön

„Mathematik kann sehr schön, wenn man sieht, wie sich manche Dinge auflösen“, erklärt der 19-Jährige seine Neigung zur „Königin der Wissenschaften“. Reinauer studiert bereits seit zwei Jahren mit Sondergenehmigung des Schülerforschungszentrum (SFZ) Bad Saulgau an der Universität in Ulm Mathematik und schreibt demnächst seine Bachelorarbeit. Dass er seine Begabung von seinem Opa haben könnte, der Rektor an der der Conradin-Kreutzer-Schule war, schließt der 19-Jährige nicht aus.

„Das Martin-Heidegger-Gymnasium freut sich natürlich, einen solch außergewöhnlich begabten Schüler in seinen Reihen zu haben. Es ist nach 26 Jahren zum zweiten Mal der Fall, dass bei uns ein Schüler als Mathe-Genie auf sich aufmerksam macht“, sagt Mathematiklehrer Bauer. Der damalige Schüler, namens Bernhard Mühlherr, ist heute Mathematik-Professor an der Uni in Gießen. (khk)