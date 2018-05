Das große Vorbild hat bereits 300 000 Besucher jährlich

Eine Kulturreise des Freundeskreises Karolingische Klosterstadt unter dem Vorsitz von Dirk Gaerte hat etwa 150 Kilometer südöstlich von Paris ins Weinland Burgund in Frankreich nach Guédelon geführt. Dort wird seit 1997 in einem historischen Projekt mit mittelalaterlichen Mitteln eine Burg gebaut. Der Freundeskreis des Vereins Karolingische Klosterstadt bot seinen Mitgliedern nun einen Besuch beim großen Vorbild an.

Das Burgenbauprojekt Guédelon ist bereits da, wo Campus Galli einmal hin möchte. Gut 300 000 Besucher kommen jährlich und tragen mit den Eintrittsgeldern die Kosten des Baus.

Die Delegation war schon bei der Ankunft von den vielen Autos auf dem Parkplatz sehr beeindruckt, und trotz des regnerischen Wetters war einiges los auf der Burgbaustelle. Die dortigen Projektverantwortlichen bezeichneten dies jedoch als „eher schwachen Tag“, denn zur Hauptsaison besuchen bis zu 5000 Menschen täglich das Bauprojekt.

Mit dabei waren auch Alexander Hamann, seit diesem Jahr zuständig für das Tourismusmarketing bei Campus Galli, sowie Jana Schnall, Mitarbeiterin der Tourist-Info Meßkirch, die sich auch mit Teilen der Verwaltung von Guedelon trafen, um sich auszutauschen. „Von Guédelon können wir viel lernen, die haben 20 Jahre Vorsprung“, resümiert Hamann. Jana Schnall zeigte sich beeindruckt von der schnellen Abwicklung am Eingangsbereich, wo auch große Gruppen wie die Delegation aus Meßkirch nur wenige Minuten brauchen, um die Eintrittskarten zu erhalten und das Gelände zu betreten.

Die steigenden Besucherzahlen bei Campus Galli führen auch dort dazu, dass die Infrastruktur stetig erweitert und Abläufe immer wieder überdacht werden müssen, damit der Aufenthalt für die Besucher weiterhin angenehm bleibt und keine langen Wartezeiten entstehen. „Wir schauen natürlich, wie andere das machen und versuchen aus Erfolgen und Misserfolgen der anderen zu lernen.“, sagt Alexander Hamann. „Wir wurden sehr freundlich empfangen, und die Projektverantwortlichen waren sehr interessiert daran zu hören, wie es bei uns läuft. Sie gaben uns viele gute Wünsche und Tipps mit auf den Weg“. Dabei ging es hauptsächlich darum, Vergleiche anzustellen, wie das Projekt Guédelon in früheren Zeiträumen lief, welche Probleme damals auftraten und wie man sie gelöst hat.

Die Mitglieder des Freundeskreises Klosterstadt waren am Ende des Tages alle begeistert vom Burgenbauprojekt, kamen aber teilweise auch zu dem Schluss, „dass man das eigentlich nicht vergleichen kann“, so einer der Teilnehmer. Viele Dinge sieht man in Guédelon etwas lockerer, so zum Beispiel, wenn es um die Anwendung moderner Werkzeuge oder das Tragen moderner Kleidung geht. Campus Galli Geschäftsführer Dr. Hannes Napierala, der wegen des Glockengusses nicht an der Fahrt teilnehmen konnte, sieht einen wesentlichen Unterschied in den Projektgrundlagen: „Wir bauen nach dem St.Galler Klosterplan, einem realen Dokument aus dem frühen Mittelalter. Der erste Schritt unserer Bautätigkeit, das Interpretieren des Plans, fällt bei Guédelon völlig weg. Das macht es für uns deutlich aufwendiger aber in meinen Augen auch spannender: Wir lernen fast täglich Neues in der Auseinandersetzung mit dem Klosterplan, und tragen so bereits im ersten Schritt unserer Arbeit zum besseren Verständnis des Mittelalters bei.“