Comedy-Schwergewicht kommt nach Meßkirch

Stand-Up-Comedian Kerstin Luhr zeigt am Samstag, 3. März, um 20 Uhr im Schlosskeller Meßkirch ihr Programm „Ich bin dann mal fett – Mehr Gewicht auf Comedy“. Luhr mag noch ein Neuling unter Deutschlands Stand-Up-Künstlern sein, aber eins ist klar: Keine legt so viel Gewicht auf Comedy wie sie, heißt es in einer Pressemitteilung. Seit Mitte 2015 steht die gebürtige Freiburgerin auf der Bühne und beweist in ihrem Solo-Programm, „dass sie mit beiden Beinen kräftig im Leben steht.“

Mit erfrischender Selbstironie gibt sie dem Publikum Einblicke in ihren Alltag: Sie teilt ihre Erfahrungen im Fitnessstudio ebenso wie den gefahrlosen Umgang mit veganen Freunden. Sie gibt ganz nebenbei noch Tipps, wie sich unangenehmes Lach-Grunzen beim ersten Date vermeiden lässt oder wie man sich im Baumarkt richtig verhält.

Mit ihrem Wortwitz und ihrer positiven Körperlichkeit füllt Luhr die Bühnen und sichert sich damit die Lacher und Sympathien des Publikums. Und das mit Erfolg: Im Jahr 2016 gehörte sie zu den Finalisten beim Förderpreis des SWR-3-Comedyfestivals. 2017 war sie in der ARD-Sendung „Nuhr ab 18“ von Dieter Nuhr im Fernsehen zu sehen. Auch in diesem Jahr wird sie den Gürtel nicht enger schnallen, sondern noch mehr Gewicht auf Comedy legen.

Die Karten für den Comedy-Abend kosten 16 Euro und für Schüler und Studenten ermäßigt 14 Euro. Tickets sind sind bei der Volksbank Meßkirch, der Buchhandlung Schönebeck und an der Abendkasse erhältlich.