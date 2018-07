Casting: Jury bestimmt Schüler für Talentshow

Es geht Schlag auf Schlag im Jubiläumsjahr der Stadt Meßkirch. Nach dem Neujahrsempfang und dem ökumenischen Gottesdienst findet am 26. und 27. März die Regiomesse statt, bevor am 8. April die Schüler des Gymnasiums, der Realschule sowie der Grund- und Hauptschule die Talentshow in der Stadthalle veranstalten. Um festzulegen, wer bei der Talentshow mitmachen darf, tragen die drei Schulen jeweils eine Vorentscheidung aus.

Im Martin-Heidegger-Gymnasium gibt es deshalb wie in den Vorjahren am 17. Februar einen Kultursprung, bei dem die Schüler aller Klassen vor ihren Klassenkameraden ihr Talent unter Beweis stellen dürfen. Unterschied zu den bisherigen Kultursprüngen: Dieses Mal wird eine Jury, bestehend aus Schulleiter Eberhard Müller, Lehrern und Mitgliedern der Schülermitverantwortung bestimmen, wer zur Talentshow geschickt wird. Müller geht davon aus, dass die Schüler tanzen, Gedichte vortragen, jonglieren oder beispielsweise Karaoke singen. Bereits jetzt proben die Schüler eifrig für das Casting. „Sie betreiben einen großen Aufwand“, sagt Müller. Viel wichtiger als die Talentshow ist dem Schulleiter allerdings, dass die Gymnasiasten individuell gefördert werden. So treffen sie sich in verschiedenen Arbeitsgruppen oder Chören, um sich zu weiterzuentwickeln. „Zum einen wollen wir die Begabung der Schüler fördern. Zum anderen geht es uns aber auch darum, dass die Schüler, die in wichtigen Fächern schwächer sind als andere, ihre Defizite aufholen“, so Müller.

In der Realschule kommt es knapp eine Woche später, am 23. Februar, zur Vorentscheidung für die Talentshow. „Von den 17 Klassen wird voraussichtlich jede Klasse einen Programmpunkt aufführen", sagt Schulleiter Wolfgang Sauter. Ähnlich wie im Gymnasium werden die Beiträge auch dort eine Mischung aus Singen, Tanzen und Akrobatik sein. Möglich, dass ein Schüler solo auftritt oder sich einer Gruppe anschließt, um nicht allein auf der Bühne zu stehen. Und auch die Realschule bildet eine Jury, die fünf Kandidaten für die Talentshow anmelden darf. Anders als am Gymnasium gibt es an der Realschule zwar keine Arbeitsgemeinschaften, dafür werden die Schüler entsprechend ihren Fähigkeiten in normalen Unterricht gefördert. Immer mehr Schüler nehmen an den angebotenen Förderkursen teil.

Auf Überraschungen gespannt

In der Woche vom 21. bis 25. Februar ist auch die Conradin-Kreutzer-Schule mit ihrer Vorentscheidung an der Reihe – mit ähnlichen Darbietungen und ähnlichen Talenten, von denen ebenfalls die besten fünf (einzeln oder in Gruppen) am 8. April das Publikum begeistern wollen. „Da erlebt man vielleicht einige Überraschungen von Schülern, denen man vorher nie zugetraut hat, auf der Bühne zu stehen. So eine Veranstaltung kann das Selbstvertrauen stärken“, sagt Schulleiterin Gabriele Weiß. An der Grund- und Hauptschule wird die Ganztagesbetreuung genutzt, um die Schüler in allen Bereichen ein Stück weiter nach vorne zu bringen.