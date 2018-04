Bus verbindet Meßkirch mit Donautal

Mit dem Naturpark-Bus Obere Donau gibt es jetzt ein weiteres Angebot im öffentlichen Nahverkehr. Vom 1. Mai bis 21. Oktober fährt dieser Bus vier Mal am Tag an Sonn- und Feiertagen auf einer Strecke von Meßkirch, Adlerplatz, nach Beuron, Bahnhof verschiedene touristische Attraktionen im Donautal an. Der Fahrplan der Linie ist zeitlich auf die am stärksten frequentierten Züge aus Richtung Donaueschingen/Tuttlingen und Ulm/Sigmaringen abgestimmt und ermöglicht damit einen überregionalen Anschluss.

Die Gemeinden Beuron, Leibertingen und Meßkirch haben sich zusammengetan und finanzieren das in Zusammenarbeit mit dem Landkreis erstellte neue Angebot. Der erste Landesbamte Rolf Vögtle begrüßte die Teilnehmer der ersten Testfahrt und verwies darauf, dass mit dem neuen Busangebot eine weitere Lücke im öffentlichen Personennahverkehr geschlossen werde. Zusammen mit dem 1984 eingeführten Naturpark-Express wird damit die touristische Region rund um das Donautal noch besser erschlossen. Zugleich erhofft man sich, dass dieses Angebot für manchen ein Anreiz ist, sein Auto am Wochenende stehenzulassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Einmal am Tag ist auch Schwenningen angebunden, da das Busunternehmen aus Schwenningen kommt.

Bus hat einen Spezialeinstieg für Rollstuhlfahrer

Zum Einsatz kommt ein Kleinbus mit 24 Sitzplätzen, der über eine Klapprampe auch Rollstuhlfahrer barrierefrei mitnehmen kann. Auch für Kinderwagen und gegebenenfalls das eine oder andere Rad ist Platz.

Kernpunkte der Buslinie sind die Burg Wildenstein mit dem Luchs-Informationsstand und der Campus Galli. Die Jugendherberge in der Burg zählt im Jahr rund 25 000 Übernachtungen. Außerdem kommen Tagesbesucher. Der Campus Galli hatte im vergangenen Jahr fast 80 000 Besucher und erwartet für dieses Jahr eine Steigerung auf 95 000. Mit dem Bus kann man diese beiden Highlights bequem erreichen und verbinden. Weitere Haltepunkte der Linie sind das Kloster Beuron, der Talhof in Langenbrunn, Bahnhof, Rathaus und Minigolfplatz in Hausen im Tal, Leibertingen und Kreenheinstetten. In Beu-ron gibt es ferner das Haus der Natur und in Meßkirch das Schloss und die barocke Kirche St. Martin zu sehen.

„Für uns ist vor allem die Anbindung an die Bahn wichtig“, sagt Meßkirchs Bürgermeister Arne Zwick. Mit dem Bus kämen die Leute dann auch aus dem Donatal nach Meßkirch oder aus Meßkirch ins Donautal. „Der Campus Galli ist bei den Schweizern, weil ja nach dem St. Gallener Klosterplan gebaut wird, sehr beliebt.“ Deshalb gebe es viele Schweizer Besucher, die allerdings nicht verstehen konnten, warum man den Campus Galli kaum mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichen könne. Das werde jetzt für die Wochenenden mit der neuen Buslinie erreicht.

Beurons Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller verweist auf jährlich 60 000 Übernachtungen in Beuron. Diesen Gästen könne man nun auch die Möglichkeit bieten, Attraktionen außerhalb des Donautals zu erreichen. Auch könnten Wanderer, die auf den Höhen gewandert sind, wenn sie müde sind, bequem wieder nach Beuron kommen.

In der Burg Wildenstein finden derzeit noch letzte Renovierungsarbeiten statt, aber im Mai wird der Betrieb wieder in vollem Umfang aufgenommen. Am 5. und 6 Mai findet in der Jugendherberge das Mittelalter-Kulturfest statt. „Alle Besucher, die am 6. Mai mit dem Bus kommen, erhalten von uns einen Gutschein“, versprach Herbergsmutter Beatrice Lier, da an diesem Tag die Parkplätze sicherlich knapp werden.