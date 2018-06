Bombendrohung in Meßkirch: Polizei ermittelt den Anrufer

Der Anrufer, der an Silvester gedroht hatte, vor oder während der Silvestergala der Geschwister Hofmann die Meßkircher Stadthalle zu sprengen, ist von der Kriminalpolizei in Sigmaringen ermittelt worden. Es handelt sich um einen 32-jährigen Fernfahrer, der an der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern wohnt. Da der Mann zunächst keine Angaben zur Tat gemacht hat, ist sein Motiv noch unklar.

Gestern hat die Polizei seine Wohnung und eine seiner Belieferungsfirmen in Mannheim durchsucht. "Wir haben herausgefunden, dass er gestern Morgen eine Abladestation in Mannheim hatte", sagt Andreas Blender, Sprecher der Polizei in Sigmaringen. "Uns war klar, dass er sein Handy höchstwahrscheinlich entweder bei sich hat oder dass es bei ihm zu Hause liegt." Deshalb habe man an beiden Orten gleichzeitig gesucht und das Mobiltelefon dann auch tatsächlich gefunden. Die Kriminalbeamten sind sich sicher, dass es sich dabei um das Tathandy handelt. Eine Provider-Anfrage habe zuvor ergeben, wann von welchem Telefon aus in der Stadthalle angerufen worden sei, sagt Blender. Dabei sei der Verdacht auf den 32-Jährigen gefallen.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung seien die Beamten außerdem auf Fanartikel für die Geschwister Hofmann gestoßen. Dies könnte bei der Klärung des Motivs zwar noch aufschlussreich sein, doch "bisher können wir nur spekulieren", sagt Blender. Der 32-jährige mutmaßliche Täter wird nun wegen Störens des öffentlichen Friedens bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Wie die SZ berichtete, musste die Stadthalle nach der Bombendrohung geräumt und durchsucht werden. Hunderte Gäste, die teilweise eigens angereist waren, um die Silvestergala der Geschwister Hofmann zu besuchen, mussten in Notunterkünften untergebracht werden. Die Gala begann schließlich verspätet, nachdem bei der Durchsuchung durch die Polizei kein Sprengstoff gefunden worden war. Für die verursachten Kosten des Einsatzes wird der mutmaßliche Täter aufkommen müssen. Die sind auf Seiten der Polizei zwar vergleichsweise gering, da sie mit lediglich acht Beamten im Einsatz war, für die pro Kopf und angefangene Stunde jeweils 51 Euro berechnet werden. Ganz anders sieht es allerdings bei der Feuerwehr aus: "Wir waren mit 72 Mann vor Ort", sagt Markus Gruber, Kommandant der freiwilligen Feuerwehr in Meßkirch. "Wir stellen sämtliche Einsatzkosten in Rechnung, das sind zwischen 5000 und 6000 Euro - unter anderem für die Mannschaft, das Fahrzeug und Benzin." Laut Andreas Blender liegt das Strafmaß, mit dem der mutmaßliche Täter rechnen muss, bei bis zu drei Jahren Haft oder einer Geldstrafe.