Bläserjugend wählt neuen Vorsitzenden

Der Wechsel im Amt des Vorsitzenden der Bläserjugend im Blasmusikverband Sigmaringen hat sich reibungslos vollzogen. Die bisherige Vorsitzende Heike Müller gab in der Hauptversammlung im Gemeindesaal in Menningen ihr Amt an Stefan Kille ab. Für den Ersten Landesbeamten Rolf Vögtle war es somit ein Leichtes, die anstehende Wahl zu leiten.

Auch weitere Ämter im Vorstand wurden neu besetzt. Stellvertreter Vorsitzender wurde Tobias Zimmerer. Als Beisitzer wurden gewählt: für den Bezirk 1 Janina Klett, Bezirk 2 Helene Hauff, Bezirk 3 Elin Längle und Bezirk 4 Rainer Abreder. Vögtle lobte die scheidende Heike Müller. Sie habe in ihrer fast 25-jährigen Amtszeit als Vorsitzende Großartiges für die Bläserjungend geleistet und mit dem Kreisjugendorchester ein wahres Aushängeschild für den Landkreis Sigmaringen geschaffen. Als kleine Anerkennung erhielt sie die neu geschaffene Kaffeetasse des Landkreises.

Weiteres Lob

Diesen Worten schloss sich der Vorsitzende des Blasmusikverbandes, Egon Wohlhüter, an, der ebenfalls die gute Zusammenarbeit mit Heike Müller betonte. Die beiden neu gewählten Vorstandsmitglieder dankten namens der Bläserjungend ihrer Vorgängerin für die „gute und sinnvolle Jugendarbeit“, die sie in dem Vierteljahrhundert zusammen mit den Musikkapellen des Kreises geleistet hat. Sie überreichten unter dem Beifall der Versammlungsteilnehmer eine prächtig blühende Blumenpflanze und einen Jahresgutschein für die Wilhelma in Stuttgart .

Für den Kreisjugendring war es Christine Brückner, die das hohe Engagement von Heike Müller würdigte und ihr hierfür besonderen Dank aussprach. Bürgermeister und Hausherr Arne Zwick bezeichnete die Jugendarbeit als eine wichtige Aufgabe im Landkreis Sigmaringen, die eine wichtige Verbindung zu den Vereinen herstellt. Auch der langjährige Geschäftsführer des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg, Herbert Breimeier, Gründer und Vorsitzender des Kreisjugendverbandorchesters, war unter den Gästen. Er sagte: „Heike Müller hat in den 25 Jahren mit viel Herzblut eine sehr gute Jugendarbeit im Persönlichen wie auch Organisatorischen geleistet.“ Dafür wolle er sich bedanken.

Aus dem Bericht des Leiters des Kreisverbandsjugendorchesters, Thomas Stöhr geht hervor, dass 65 Orchestermitglieder aus 27 Vereinen im KVJO-Orchester mitwirken. Der neue Vorsitzende Stefan Kille stellte die neuen Prüfungsanordnungen sowie das Anmeldesystem für die D-Prüfungen vor, die auch eine Änderung im Prüfungsverfahren des Schlagzeugs mit sich bringt. Hier gebe es keine Möglichkeit mehr, wie Kille betonte, seine Prüfung mit Wahlbereichen selber zusammenzustellen, sondern es müssen die Pflichtbereiche Kleine Trommel, Drum-Set und Pauke abgedeckt werden. Das gelte für die D1- bis D3-Prüfungen.

Als Termin für den „Tag der Bläserjugend“ ist der 21. April in Blochingen in Kooperation mit der Musikschule Mengen vorgesehen. Als Fortbildungsveranstaltung für die Bläserjugend wurde das Jugendlager vom 27. Juli bis zum 4. August auf Schloss Ortenberg empfohlen.