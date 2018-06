Bis zu 500 Flüchtlinge in Meßkirch denkbar

Rund 35 geladene Bürger haben sich am Donnerstagabend im Schloss zu einer zweiten Informationsveranstaltung zur ehrenamtlichen Flüchtlingsbegleitung getroffen. Bereits im Juni hatten die Stadt Meßkirch, das Landratsamt und der Caritasverband Sigmaringen eine solche Veranstaltung durchgeführt, um Freiwillige zu gewinnen.

Wie die SZ berichtete, soll das ehemalige Meßkircher Postamt an der Bahnhofstraße künftig als Gemeinschaftsunterkunft für rund 60 Asylbewerber genutzt werden. Die ersten Personen werden frühestens Mitte Oktober einziehen – nähere Informationen liegen noch nicht vor.

Aufnahmequote von 6,3 Prozent

Guido Amann von der unteren Aufnahme- und Eingliederungsbehörde des Landratsamts berichtete bei der Veranstaltung, dass die Kommunen genau wie die Bundesländer Aufnahmequoten zugewiesen bekommen. „Für Meßkirch mit seinen 8200 Einwohnern liegt die Aufnahmequote bei 6,3 Prozent. Das heißt, auf 100 Einwohner kommen sechs bis sieben Flüchtlinge“, sagte Amann. Somit liege die Aufnahmequote für Meßkirch bei maximal etwa 500 Personen. Momentan reichen die Unterkunftskapazitäten in der Stadt für den Anfang noch aus, sagte Amann. Es käme auf die weitere Entwicklung an, ob hier noch mehr Gemeinschaftsunterkünfte benötigt werden.

Gabriele Bernhardt vom Caritasverband informierte über die speziellen Herausforderungen bei der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit. Die etwa 35 Ehrenamtlichen stellten ein Organisationsteam zusammen. Dieses möchte sich für die Arbeit mit den Flüchtlingen in verschiedenen Bereichen engagieren: Es koordiniert die Hilfe vor Ort, ist Ansprechpartner für die Asylbewerber und steht im Austausch mit der Koordinierungsstelle des Caritasverbandes.

Der Meßkircher Helferkreis bildete am Donnerstag folgende inhaltliche Arbeitsgruppen: Begrüßungs- und Willkommenskultur, Begegnungscafé (Treffpunkt für Einheimische und Flüchtlinge), Tagesstruktur (Freizeitangebote von Vereinen, Möglichkeiten der gemeinnützigen Arbeit), Begleitungen zu Ämtern, Ärzten und Behörden, Sprachkurse sowie Sprachpatenschaften (Schlüssel zur Integration). Die Arbeitsgruppen treffen sich je nach Bedarf mit dem Organisationsteam. Alle zwei Monate findet eine Sitzung aller Gruppen statt, dann sollen sich die Projekte konkretisieren – etwa die Suche nach einem geeigneten Ort für das Begegnungscafé.

„Natürlich möchten wir, dass die uns zugewiesenen Flüchtlinge ordentlich untergebracht und würdevoll behandelt werden. Dabei sind wir für die große Hilfe und Unterstützung von ehrenamtlicher Seite besonders dankbar“, sagte Bürgermeister Arne Zwick zu den Mitgliedern des Helferkreises.

Die Situation im Kreis Sigmaringen

Guido Amann vom Landratsamt berichtete, dass monatlich rund 30000 Flüchtlinge in Baden-Württemberg registriert werden. Sie werden alle in der Landesaufnahmestelle in Karlsruhe oder in einer der zehn Außenstellen aufgenommen – etwa auf dem Sigmaringer Kasernengelände. Dort werden die Flüchtlinge registriert, erkennungsdienstlich behandelt und ärztlich untersucht. Dort verbleiben sie die ersten drei Monate.

Danach werden sie auf die Gemeinschaftsunterkünfte im Landkreis verteilt. Ende August zählte der Kreis in solchen Gemeinschaftsunterkünften rund 600 Personen – vor allem in Sigmaringen, Laiz und Mengen. „Rund 150 Flüchtlinge kommen monatlich in den Landkreis Sigmaringen.“ Nach Abschluss der Ausbauarbeiten gebe es in Kürze noch freie Kapazitäten für etwa 85 Personen im Talhof in Gammertingen sowie im ehemaligen Meßkircher Postgebäude für 60 Personen