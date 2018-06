Bildungswerk will mehr Wissen über die Klosterstadt vermitteln

„Tagsüber arbeite ich als Geschäftsführer der Firma Hege für Geld, nach Feierabend ehrenamtlich für das Bildungswerk.“ Und das oft bis spät in die Nacht. Waldemar Gorzawski hat im Mai vergangenen Jahres die Leitung des katholischen Bildungswerks Meßkirch übernommen und seither viel bewegt. Die neue Internetseite erfreut sich großer Beliebtheit, der Terminkalender wird immer voller. „Wir haben viele Klicks auf unserer Internetseite www.bildungswerk-messkirch.de“, freut sich Gorzawski. Auch für das Jahr 2012 hat sich der promovierte Volkswirt für das Bildungswerk einiges vorgenommen. Er ist voller Tatendrang, ideenreich und weiß genau, was er will. „Ich plane für dieses Jahr fünf bis sechs Veranstaltungen aus der Elternbildungsreihe Elefant (Eltern erfahren Antworten). Das waren in den vergangenen Jahren zu wenig Veranstaltungen“, sagt Gorzawski.

Die Veranstaltungsreihe Elefant beschäftigt sich mit Themen wie gesunder Ernährung, Mediennutzung in Zeiten des Internets, erster Hilfe am Kind oder auch Trauerarbeit. Gorzawski führte bereits Gespräche mit den Meßkircher Schulleitern, um die Termine zu koordinieren. Sie sollen zeitnah im Internet, in der Schwäbischen Zeitung und im Amtsblatt veröffentlicht werden. Bis Herbst dieses Jahres soll die Veranstaltungsreihe beendet sein.

Thema ist einfach spannend

Danach will Gorzawski an mehreren Informationsabenden den Meßkircher Bürgern mehr Wissen über die karolingische Klosterstadt vermitteln. „Das Thema ist so spannend, da kann man gar nicht genug darüber erfahren.“ Geschichtlich sei die Zeit des neunten Jahrhunderts äußerst interessant, um bis zur Eröffnung der Klosterstadt im April 2013 mehrere Referenten nach Meßkirch zu lotsen. „Ich werde jedes Mal versuchen, dass Bert M. Geurten dabei ist. Schließlich ist er der Initiator der Klosterstadt.“

Elefant und Klosterstadt sind Gorzawski aber nicht genug. Anlässlich des 750-jährigen Bestehens der Stadt Meßkirch gab es zahlreiche historische Vorträge, die überraschend gut besucht waren. Da die Stadt keine weiteren Vorträge mehr plant, will das Bildungswerk diese Reihe fortsetzen. „Daraus könnte eine Tradition entstehen“, hofft Gorzawski auf eine ähnlich positive Resonanz wie im Jubiläumsjahr.

Der Leiter des Bildungswerk will aber nicht den wesentlichsten Bestandteil des Angebots außer Acht lassen: die Kurse. Auch sie wird es dieses Jahr wie gewohnt geben – angefangen von Sprachkursen, über Kochkurse bis hin zu Gesundheitskursen. „Diese Kurse sind die Wurzeln des Bildungswerks“, ergänzt Gorzawski.