Besucherzahlen im Meßkircher Hallenbad bleiben stabil

Die wichtigste Botschaft vorne weg: „Die Besucherzahlen sind stabil geblieben“, sagt Bademeister Albert Specker. Denn ohne genügend Badegäste würde eine Schließung des Meßkircher Hallenbads im Schulzentrum erneut zur Debatte stehen wie vor etlichen Jahren, als die Stadt kurz davor war, die Eingangstür für immer und ewig abzuschließen.

Von einer Schließung kann derzeit aber nicht die Rede sein. „Rund 1000 Schüler aus Meßkirch, Leibertingen, Sauldorf und Wald nehmen wöchentlich am Schwimmunterricht teil“, sagt Specker, der in seinem Büro auf den vollen Terminkalender ohne Lücken zeigt. Vom montags bis freitags ist es ab morgens ein Kommen und Gehen. „Eigentlich ist immer eine Klasse im Wasser“, so Specker.

Und genau aus diesem Grund ist er optimistisch, dass auch noch weitere Generationen von Schülern im Meßkircher Hallenbad das Schwimmen lernen. Ab kommenden Montag, 12. September, begrüßt Specker, Bademeister seit dem Jahr 2000, erneut wieder zahlreiche Schüler aller Altersklassen. Deshalb wurde in den vergangenen Wochen das Becken gereinigt und das gesamte Bad in Schuss gebracht. Und damit die Schüler richtig Spaß am Schwimmen haben, wird die Wassertemperatur computergesteuert auf 28,6 Grad erwärmt. Wenn die Schüler dann nach Schulende das 25-Meter-Becken verlassen, ist das Bad nachmittags für den öffentlichen Badebetrieb geöffnet. Die Gäste kommen aus Pfullendorf, Gaisweiler, Krauchenwies oder Sigmaringen. „Ich weiß von vielen Gästen, dass sie sich schon wieder auf die neue Saison freuen“, so Specker. Das Gute daran: Die auswärtigen Gäste lassen zusätzlich Geld in Meßkirch liegen, weil sie nach dem Baden oft zum Essen gehen.