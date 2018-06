Bei Scheunen-Brand entstehen 50 000 Euro Schaden

Zum Brand einer Scheune kam es in der Nacht von Freitag, 15. Juni, auf Samstag gegen Mitternacht auf einem Gehöft in der Westenbergstraße in Meßkirch. Das berichten die Einsatzkräfte. Als die freiwillige Feuerwehr Meßkirch und die Polizei an der Örtlichkeit eintrafen, stand das Dach bereits in Vollbrand. Den Eigentümern gelang es im Vorfeld noch untergestellte Fahrzeuge und Wohnwägen in Sicherheit zu bringen. Tiere befanden sich nicht in dem landwirtschaftlichen Nebengebäude. Die Scheune wurde durch den Brand vollständig zerstört. Der Sachschaden wird auf etwa 50 000 Euro beziffert. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.