Bürgerinitiative setzt Hoffnungen aufs Landratsamt

Bei fünf Gegenstimmen aus den Reihen der CDU hat sich die Mehrheit des Meßkircher Gemeinderats für das geplante Krematorium ausgesprochen (die SZ berichtete). Der beschlossene Bebauungsplan „Friedhof Meßkirch“ macht nun die Ansiedlung einer solchen Einrichtung möglich.

Die Gegner des Vorhabens, die Bürgerinitiative „Kein Krematorium am Meßkircher Friedhof“, machen in einer Pressemitteilung ihrer Enttäuschung Luft. „Die politische Entscheidung ist damit getroffen“, sagen die Mitglieder zum Abstimmungsergebnis vom Dienstagabend. „Da der Bebauungsplan jedoch nicht aus einem Flächennutzungsplan entwickelt wurde, bedarf er für seine Wirksamkeit der Genehmigung des Landratsamtes Sigmaringen“, sagen die Mitglieder.

Mehrfach habe die Bürgerinitiative darauf hingewiesen, dass die Planung nicht mit geltendem Recht vereinbar sei. „Speziell nach den Vorschriften des Bestattungsgesetzes ist aus Pietätsgründen zwischen einem Krematorium und Verkehrsflächen ein ausreichender Abstand erforderlich.“ Auch dürfe eine Verbrennungsanlage nur in einer Entfernung von mindestens 100 Metern zur bestehenden Wohnbebauung errichtet werden, meint die Initiative. Stadtbaumeister Thomas Kölschbach hatte dies in seinem Vortrag in der Gemeinderatssitzung zurückgewiesen: „Es gibt keinen gesetzlichen Mindestabstand.“

Das Landratsamt Sigmaringen wird nun den Bebauungsplan auf seine formelle und materielle Rechtmäßigkeit hin prüfen. Die Bürgerinitiative sei sich sicher, dass das Landratsamt in seiner Eigenschaft als Rechtsaufsichtsbehörde die Planung objektiv und umfassend prüfen und keine „Gefälligkeitsgenehmigung“ erteilen werde.

Die Initiative habe die Gemeinderäte mehrfach auf die rechtlichen Bedenken hingewiesen: „Die Mehrheit der Gemeinderäte hat sich nicht von den knapp 900 Unterschriften, die gegen das Krematorium gesammelt wurden, beeindrucken lassen. Und dies, obwohl in Meßkirch massiver Gegenprotest gegen kommunalpolitische Entscheidungen absolut nicht üblich ist.“ Die Bürgerinitiative sei der Ansicht, dass sich der überwiegende Teil der Gemeinderäte dem Initiator des Krematoriums gegenüber mehr verpflichtet zu fühlen scheint, als den eigenen Wählern.

Auch diesem Vorwurf hatten Bürgermeister Arne Zwick und Stadtbaumeister Thomas Kölschbach in der Sitzung entschieden widersprochen: „Wir müssen alle Anfragen laut Baugesetz gleich behandeln, wir dürfen uns nicht von Emotionen leiten lassen“, sagte Kölschbach. Eine Verhinderungsplanung sei nicht zulässig. Bürgermeister Zwick hatte gesagt: „Nüchtern gesehen ist das Krematorium ein Dienstleistungsbetrieb.“ Dessen Einzugsbereich reiche weit über Meßkirch hinaus. Die Nachfrage an Feuerbestattungen sei da: „Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Wir sind von der Wirtschaftlichkeit des Krematoriums überzeugt“, sagte Zwick.

Der Bürgermeister räumte aber auch ein, dass Verbesserungsbedarf bei der Kommunikation zwischen Verwaltung und besorgten Bürgern bestünde: „Es ist zu einer gewissen Frontenbildung gekommen. Das ist schade.“

Ein Investor plant einen Neubau für tausende Feuerbestattungen am Meßkircher Friedhof