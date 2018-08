Autofahrer gerät auf Gegenspur

Keine Verletzten aber Sachschaden von rund 5000 Euro an zwei Autos ist die Folge eines Unfalls am Montag gegen 16 Uhr auf der L 277 zwischen Hausen und Thiergarten. Aufgrund der Spurenlage am Unfallort ist davon auszugehen, dass ein 64-jähriger Kia-Fahrer, der von Hausen kommend in Richtung Thiergarten unterwegs war, aus unbekannten Gründen zu weit auf die Gegenspur geriet und dort mit einem entgegenkommenden 23-jährigen Landrover-Fahrer seitlich zusammenstieß, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Beide Fahrzeuglenker machen bislang unterschiedliche Angaben zum Hergang.