Autofahrer übersieht anderen Wagen

Drei beteiligte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden von rund 9500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstag gegen 11.45 Uhr in der Pfullendorfer Straße. Ein 30-jähriger Renault-Fahrer befuhr die Pfullendorfer Straße in Richtung Mengener Straße, bog links in eine Einmündung ein und übersah hierbei einen 30-jährigen Alfa Romeo-Lenker. Bei dem Aufprall wurde der Alfa-Fahrer gegen einen hinter dem Renault fahrenden VW geschleudert, teilt die Polizei mit.