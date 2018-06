Ausschuss befürwortet große Seniorenwohnanlage

Die Mitglieder des Technischen Ausschusses des Gemeinderats haben bei einer Gegenstimme ein großes Bauprojekt an der Mengener Straße auf den Weg gebracht. Die Firma Freitag Bau aus Scheer will hier zwei seniorengerechte Wohnhäuser errichten. Wie Firmenchef Eduard Freitag der Schwäbischen Zeitung mitteilt, können darin insgesamt 50 Wohn- und drei Gewerbeeinheiten entstehen. Freitag errichtet die Anlage im Auftrag seiner Investoren. Das Projekt habe ein Investitionsvolumen von rund neun Millionen Euro.

Freitag hatte bereits im Februar eine Bauvoranfrage für das Vorhaben gestellt, die damals einstimmig befürwortet wurde. Stadtbaumeister Thomas Kölschbach stellte den Ausschussmitgliedern in der Sitzung am Dienstag die aktuellen Planungen vor: Die beiden Wohnblöcke werden vier Geschosse haben und etwa 12,70 Meter hoch sein. Hier sollen senioren- und behindertengerechte Eigentumswohnungen entstehen – komplett barrierefrei. Alle Türen sollen besonders breit geplant werden und sämtliche Etagen mit einem Fahrstuhl erreichbar sein.

Der Verkauf der Wohnungen soll bereits in rund vier Wochen beginnen. Ein entsprechendes Exposé soll zügig erscheinen. Die Fertigstellung des Rohbaus soll mit einem Fest gefeiert werden, bei dem Anita und Alexandra Hofmann auftreten, kündigt Eduard Freitag an. Der Bau der beiden Häuser soll im Frühjahr 2016 beginnen – wahrscheinlich im April, meint der Firmenchef.

Bei der Diskussion störte sich Auschussmitglied Angela Andres von der SPD-Fraktion vor allem an der Nähe der Anlage zur Ablach: „Wir verbauen uns das auf Jahrzehnte.“ Stadtbaumeister Kölschbach erklärte, dass innerorts ein Mindestabstand von fünf Metern zur Hangkante der Ablach vorgeschrieben sei. Ohne eine Befreiuung von diesem Mindestabstand, die die Stadt erteilen kann, wäre der Bau in dieser Größenordnung hier nicht möglich. Kölschbach sagte, dass die Böschung gut bewachsen und befestigt sei. Bei einem Hochwasser würden sich die Wassermassen zudem auf die gegenüberliegende Uferseite in Richtung Bahnareal verteilen. Und Bürgermeister Zwick entgegnete auf Andres Bedenken: „Es ist nicht fair, wenn wir Freitag die Befreiung verweigern. Er hat sich auf unsere Aussagen von damals verlassen. Dann hätten wir gleich sagen sollen, dass wir dort keine Bebauung wollen.“ Das sah auch die Mehrheit des Ausschusses so – der Bauantrag und eine Befreiung, wenn diese gestellt wird, wurden befürwortet. Nur Angela Andres stimmte mit Nein.

Wie Eduard Freitag der SZ verrät, will er in der Nähe der Seniorenwohnanlage noch zwei weitere Projekte für seine Investoren realisieren. Auf der gegenüberliegenden Seite der Ablach in Richtung des Gewerbegebiets soll ein Hotel entstehen. „Die Hotelanlage soll eine Bowlingbahn und einen Wellnessbereich haben, auch Geschäfte wären hier möglich“, sagt Freitag. Das Hotel soll über 80 Doppelbetten verfügen. Es wird 14 Millionen Euro kosten. Eine Bauvoranfrage für Hotel und Bowlingbahn will Freitag möglichst bis Mitte Oktober, spätestens Mitte November, einreichen.

Investitionsvolumen vonrund 27,5 Millionen Euro

Das nächste Projekt, das Freitag an der Mengener Straße plant, ist ein 18-Familienhaus. Es soll auf einem Grundstück nahe der Seniorenwohnanalge entstehen – etwas stadteinwärts. „Es ist das Gelände der ehemaligen Tankstelle. Das Haus wird über normale Wohnungen und eine Tiefgarage verfügen.“ Das Investitionsvolumen beläuft sich hierbei auf viereinhalb Millionen Euro – somit haben alle drei Freitag-Projekte in Meßkirch eine Investitionshöhe von rund 27,5 Millionen Euro. Nächsten Montag will Freitag die entsprechenden Unterlagen für das 18-Familienhaus einreichen.

Bei letzterem Projekt kündigte der Technische Ausschuss aber eine Einschränkung an: Bei der Höhe des Gebäudes solle Freitag sich zurückhalten, da sonst das zwischen diesem und der Seniorenwohnanlage liegende Gebäude Mengener Straße 31 optisch „erdrückt“ würde.