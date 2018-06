Auf der Baustelle der Klosterstadt geht es zügig voran

Er scheint einfach niemals müde zu werden. Wenn Bert M. Geurten derzeit über „seine“ Klosterstadtbaustelle geht, kommt er selbst aus dem Staunen nicht mehr heraus. Nun passiert es also endlich: Campus Galli nimmt Gestalt an. Und er selbst scheint sich darüber fast am meisten zu wundern. „Als Kind habe ich nie eine elektrische Eisenbahn bekommen“, sagt er. „Die Klosterstadt ist meine Rache dafür.“

Das Großprojekt als Erfüllung kindlicher Träume: Da ist vielleicht was dran. Kindliche Freude zumindest versprüht Geurten in Hülle und Fülle, wenn er über die steinigen Wege geht, die bereits angelegt wurden. „Endlich.“ Sie führen an einigen fertigen Hütten vorbei, die den Handwerkern später als Unterstand beziehungsweise den Tieren als Stall dienen. „Ich bin jetzt sogar Bauer“, erzählt Geurten, denn seit dem 15. April gelte Campus Galli als landwirtschaftlicher Betrieb.

Zuerst zeigt er den Wall, der das Gelände zu den Feldern hin begrenzt. Aufgeschichtetes Reisig und dicke Äste sind dort aufgetürmt, „der Wall bietet sogar seltenen Tieren einen Unterschlupf“. Lässt Geurten seinen Blick in die Umgebung schweifen, kommt er ins Schwärmen: „Ich habe im Laufe der Jahre 30 mögliche Gelände für Campus Galli gesehen, und das letzte ist ausgerechnet das schönste“. Sogar von den Bäumen ist er begeistert: „Das ist hier wirklich ein Mischwald wie im neunten Jahrhundert.“

Nur der aufgeschüttete Weg ist an der ein oder anderen Stelle nicht so richtig mittelalterlich. „Da müssen wir noch mal ran, da war die Stadt ein bisschen zu akkurat“, sagt Geurten an einer besonders gründlich angelegten Abzweigung. Das Mittelalter trifft eben auch in der Klosterstadt unweigerlich aufs 21. Jahrhundert. Auch, was die Vorschriften betrifft: „Die Schweine müssen zum Beispiel hinter einem Elektrozaun stehen, den wir bestmöglich kaschieren.“ Der Spagat zwischen historischer Authentizität und den Anforderungen der Moderne: Geurten versucht ihn – auch wenn er deswegen manchmal angefeindet wird, wie er sagt.

Doch jetzt geht’s erst einmal weiter zur ersten Hütte, dem späteren Abbundplatz, „wo die Zimmerleute ihr Holz herrichten“. Am Dach fehlt noch so manches Stück Holz, ansonsten sieht der Unterstand schon ziemlich fertig aus. So richtig stolz wird Geurten an der nächsten Station, dem Hühnerhaus. Er rüttelt an der aus Hölzern geflochtenen Hütte, die unerschütterlich fest auf dem Boden steht. „Wahnsinn, wie stabil das ist. Und das alles ohne einen einzigen Nagel.“ Doch Stabilität allein reicht im Wald nicht aus: Auf das Holz wird noch Lehm gegeben. „Sonst habe ich hier jeden Morgen ein Massaker, wenn der Marder da war.“

Die nächste Hütte sieht wieder ganz anders aus. Der Besenbinder sitzt später unter einem schrägen Dach, das bis auf den Waldboden reicht. Gedeckt wurde es mit Moos und Erde. Und der künftige Arbeitsplatz der Korbmacher ist mit Tannenzweigen bedeckt. Der Stamm eines bestehenden Baumes dient der Hütte als Mittelpunkt – „super, wie der in das Bauwerk integriert wurde“, sagt Geurten. Nebenan gibt es ein Loch für Wasser, denn „die Zweige müssen nass sein, um beweglich zu bleiben“.

Schritt für Schritt nimmt also die Klosterstadt Gestalt an, „und wir sind voll im Zeitplan“, sagt Geurten – Eröffnung ist am 22. Juni. Die Spannung steigt.