Auf den Spuren des Meisters von Meßkirch

Eine Stadtführung mit Besuch der Kreisgalerie und der St. Martinskirche findet am Sonntag, 11. März, von 14.30 bis 16.30 Uhr statt. Der Treffpunkt ist der Schlossinnenhof. Dort endet die Führung. Gästeführerin ist Andrea Braun-Henle. Der Führungspreis beträgt fünf Euro.

Folgende Fragen werden bei der Führung beantwortet: Was lässt sich über den Künstler sagen, den wir heute den Meister von Meßkirch nennen? Wer waren seine Auftraggeber, Gottfried Werner von Zimmern und Apollonia von Henneberg? Wo und wie lebten sie? Was prägte ihr Leben im Kontext der Reformation und des Bauernkrieges? Was macht die regionale Kunst in dieser Zeit, erläutert an Werken des sogenannten Meisters von Sigmaringen? Wie sah die Kirche damals aus und wie wurde sie vom Meister von Meßkirch ausgestaltet? Im Führungspreis inbegriffen ist ein kleiner Umtrunk im Seminarraum des Schlosses. Im Anschluss an die Führung wollen die Teilnehmer noch das Glas auf diesen bedeutenden Künstler der Reformationszeit erheben. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Ein Menü aus der Zeit des Meisters von Meßkirch kann man im Gasthaus Adler in Leibertingen am Freitag, 16. März, um 19 Uhr kosten. Küchenchef Peter Veeser serviert ein Fünf-Gänge-Menü nach historischen Renaissance-Rezepten.