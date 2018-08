Arne Zwick lädt zu sieben Bürgertreffs ein

Arne Zwick lädt in der kommenden Woche an sieben Terminen zu Bürgertreffs ein. Zwick, der seit 16 Jahren Bürgermeister der Stadt Meßkirch ist, bewirbt sich für eine dritte Amtsperiode. Was bereits geschafft oder geschaffen wurde und was als nächstes ansteht, darüber möchte der 47-jährige Diplom-Verwaltungswirt mit der Bürgerschaft sprechen, heißt es in seiner Pressemitteilung. Deshalb lade er in der kommenden Woche zu „sieben zwanglosen Bürgertreffs unter freiem Himmel“ ein, die jeweils eine Stunde dauern.

Der erste Termin findet am Montag, 3. September, von 17 bis 18 Uhr in Heudorf vor dem Bürgersaal statt. Anschließend geht es um 19 Uhr in Rohrdorf bei der Grundschule weiter. Am Dienstag, 4. September, findet der Bürgertreff um 17 Uhr in Menningen am Spritzenhaus statt. Um 19 Uhr geht es in Ringgenbach beim Bürgerhaus weiter. Am Mittwoch, 5. September, kommt Zwick um 17 Uhr nach Dietershofen vor den Bürgersaal. Um 19 Uhr ist er in Rengetsweiler vor der Randenhalle. Am Donnerstag, 6. September, findet der Bürgertreff in Langenhart beim Bürgersaal statt. Treffpunkt ist um 17 Uhr.