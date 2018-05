Anita und Alexandra singen zum Jubiläum

Das Rengetsweiler Waldfest beginnt am Donnerstag, am Feiertag Christi Himmelfahrt. Und weil es das 50. Waldfest ist, gibt es gleich zum Auftakt des Jubiläumsfests einen Top-Act: Anita und Alexandra Hofmann laden zur Schlagerparty 2.0 ein. Weiter geht es dann am Samstag, Sonntag und Montag mit jeder Menge Musik außerdem gibt es am Sonntag den beliebten Hammellauf. Das große Festzelt am Ortsausgang in Richtung Wald fasst mehrere Tausend Menschen, sodass es jede Menge Gäste aus der ganzen Region geben wird, vom Bodensee bis zur Gegend um Tübingen und Reutlingen.

Anita und Alexandra Hofmann feiern in diesem Jahr ihr 30. Bühnenjubiläum, und das auf dem Jubiläums-Waldfest. Auf dem Waldfest hatten die beiden auch einen ihrer ersten Auftritte. „Es wird die absolute Party. Wir wollen Spaß haben mit den Leuten und ihnen ein sehr fetziges Programm bieten“, sagt Anita Hofmann. Mit dabei sind Papis Pumpels, die Kultschlagerband vom Bodensee, und Schlagersänger Julian David. „Es wird eine richtig fette Party. Ab dann sind wir Ü 30“, kündigt Alexandra Geiger an.

Gerade ihre Unterschiedlichkeit präge die Auftritte der beiden: „Wir sind Bühnenkünstler, unser Charakter spiegelt sich in den Auftritten wider. Unsere Liveshows sind sehr verrückt, wild und bunt. Tanz und Instrumente spielen eine Rolle“, sagt Anita Hofmann. Vom Kirchenkonzert bis zur Schlagerparty reiche ihre Palette. „Wir haben 30 Jahre Leidenschaft durchweg gelebt. Wir wollen nochmal 30 Jahre wild und bunt bleiben“, wünscht sich Alexandra Geiger für die Zukunft. Ab 20 Uhr beginnt die große Schlagerparty, Einlass ist ab 19 Uhr.

Nach einem Tag Pause, an dem man sich von der rauschenden Schlagernacht erholen kann, geht es dann am Samstag, 12. Mai, um 18 Uhr weiter mit der Trachtenkapelle Hausen am Andelsbach. Um 20.30 Uhr steigt die Party- und Stimmungstour mit der Alpenmafia. Hier sind natürlich wieder Dirndl und Lederhosen angesagt. Für die Party beginnt der Einlass um 19 Uhr, Jugendliche unter 18 benötigen einen Partypass.

Der Sonntag beginnt dann um 11 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert und dem Musikverein Bottenau. Um 14 Uhr spielt dann der Musikverein Wald. Für Kinder gibt es am Sonntag und am Montag eine Riesenrutsche und eine Hüpfburg. Der traditionsreiche Hammellauf findet dann ab 15.30 Uhr statt. Den Hammellauf gibt es schon seit den Anfangszeiten des Rengetsweiler Waldfests. Wer hier gewinnt, erhält wie immer einen Hammel. Aber letztlich gewinnen ja alle, die zum Waldfest kommen. Ab 18 Uhr spielen Peter Schad und seine oberschwäbischen Dorfmusikanten.

Der Festausklang am Montag beginnt um 16.30 Uhr mit einem Feierabendhock. Um 17.30 Uhr spielen die Hotzenplotzer Musikanten auf und ab 19 Uhr gibt es einen zünftigen Abschluss mit dem Musikverein Roggenbeuren.