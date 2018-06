Anhänger löst sich von Auto

Ein 49-Jähriger war am Samstag gegen 11.15 Uhr mit seinem Pkw-Gespann auf der Bundesstraße 311 von Meßkirch nach Tuttlingen unterwegs, als sich plötzlich während der Fahrt der Anhänger vom Auto löste und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß der Anhänger mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden ausländischen Sattelzug zusammen und wurde dabei total zerstört. Am Laster entstand erheblicher Schaden, so dass dieser nicht mehr weiter fahren konnte und erst durch einen Pannendienst wieder fahrbereit gemacht werden musste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.