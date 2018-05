Altenhilfezentrum bietet Platz für 60 Bewohner

Einstimmig haben die Mitglieder des Technischen Ausschusses des Gemeinderats den Bebauungsplan für das Caritas-Altenhilfezentrum an der Stockacher Straße in Meßkirch befürwortet. Bürgermeister Arne Zwick und Stadtbaumeister Thomas Kölschbach stellten die Pläne in der Sitzung am Dienstag vor.

Der Neubau hat zur Folge, dass das bisherige Conrad-Gröber-Haus abgerissen wird. Die Parkplätze werden sich künftig hinter dem L-förmigen Altenhilfezentrum befinden. „Es wird ein dreistöckiges Gebäude. Es wird kleiner als das bestehende“, sagte Zwick.

Im Erdgeschoss werden unter anderem der Caritas-Sozialdienst, die Sozialstation und ein offener Mittagstisch untergebracht sein. Die beiden oberen Stockwerke werden mit den Pflegegruppen belegt. Die Stockwerke werden baugleich. Hatte das Conrad-Gröber-Haus noch 68 Plätze wird das neue Heim nur noch 60 vollstationäre Pflegeplätze in vier Wohngruppen haben.

Auch die neue Heimbauverordnung muss berücksichtigt werden: Diese sieht unter anderem den Wegfall von Doppelzimmern zugunsten von Einzelzimmern vor. „Die Arbeiten sollen dieses Jahr beginnen. Die Caritas ist recht weit mit dem Thema“, sagte Zwick. Caritas-Geschäftsführer Alexander Sperl hatte im vergangenen Mai der „Schwäbischen Zeitung“ mitgeteilt, dass mit einer Fertigstellung des Neubaus bis spätestens Ende 2019 gerechnet werden könne.

Hieß das bisherige Caritas-Altenheim noch nach dem wegen seiner Nähe zu den Nationalsozialisten umstrittenen Erzbischof Conrad Gröber (1872 bis 1948), so soll der Neubau nicht mehr Gröbers Namen tragen: Nach vielfältigen Beratungen innerhalb des Verbands, die schon vor der Diskussion um Conrad Gröber im vergangenen Jahr begonnen haben, hat sich die Caritas dahingehend entschieden, nach der Realisierung des Altenhilfezentrums in Meßkirch dem Neubau nicht mehr den Namen „Conrad-Gröber-Haus“ zu geben.

„Bis zur Fertigstellung soll es aber bei unserem Altbau bei der bisherigen Namensgebung bleiben, da dieses Haus unter diesem Namen in der Öffentlichkeit, bei unseren Heimbewohnern und deren Angehörigen, bei Behörden und Kostenträgern sowie bei unseren kirchlichen Partnern bekannt und anerkannt ist“, sagte Sperl. Ein konkreter Name für das neue Altenhilfezentrum steht noch nicht fest.