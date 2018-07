Achtung: Radardisplay geht auf Rundreise

Nervös blinkt die digitale Anzeige. „Sie fahren…“, sagt sie. 76 Sachen? Dabei ist man doch schon längst innerhalb einer geschlossenen Ortschaft. „Diese Situation kennt wahrscheinlich jeder Autofahrer“, sagt Edwin Dobler, Sprecher der Polizeidirektion Sigmaringen. „Man lässt sein Fahrzeug vor dem Ortseingang ausrollen und ist dann ein gutes Stück nach dem Ortschild noch immer mit 70, 80 Stundenkilometern unterwegs.“

In den meisten Fällen merkt der Autofahrer gar nicht, dass er viel zu schnell ist und damit für andere eine Gefahr darstellt. Deshalb will nun auch die Meßkircher Verwaltung ein solches Gerät anschaffen. Hauptamtsleiter Matthias Henle geht davon aus, dass spätestens Anfang 2012 in Meßkirch und den Ortsteilen gemessen und gewarnt wird. Bereits in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause waren die Meßkircher Stadträte über die Modalitäten der möglichen Anschaffung eines mobilen Radardisplays informiert worden. „Noch ist nichts beschlossen“, sagt Matthias Henle zwar. „Aber meiner Ansicht nach spricht vieles für eine solche Anschaffung.“

Es gibt die Geräte in zwei Varianten: Die einfachere misst die Geschwindigkeit der Fahrzeuge und informiert dann die Fahrer auf dem Display darüber, wie schnell sie sind. Die zweite Variante erfasst zusätzlich – jedoch ohne das anzuzeigen – das Tempo der in der entgegengesetzten Richtung fahrenden Autos. „Das lässt dann unter Umständen Rückschlüsse auf die Wirksamkeit der Anzeige zu“, sagt Matthias Henle. 4700 Euro kostet diese zweite aufwendigere Variante, die erste würde das Meßkircher Stadtsäckel mit 3000 Euro belasten.

Stadt sieht keine Brennpunkte

Bei dem Radardisplay geht es nicht darum, zu schnelle Autofahrer zu bestrafen. Vielmehr soll dadurch Unfällen vorgebeugt werden. „Brennpunkte, an denen grundsätzlich mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren wird, gibt es aus Sicht der Verwaltung in Meßkirch eigentlich keine“, sagt Matthias Henle.

Deshalb soll das Radardisplay auch nicht stationär eingesetzt werden, sondern regelmäßig seinen Standort wechseln. Der Aufwand hält sich dabei in engen Grenzen, da die Anlage einfach an den Masten von Laternen oder an Verkehrsschildern angebracht werden kann. „Es ist wohl sinnvoll, das Gerät zeitweise an den Einfahrtstraßen zu platzieren“, sagt der Hauptamtsleiter. „Aber auch im Bereich der Schulen und Kindergärten wird es sicher gute Dienste leisten.“

Rotation ist sinnvoll

In vorangegangenen Gemeinderatssitzungen hatten auch einzelne Ortsvorsteher um die Anschaffung eines Radardisplays gebeten. „Deshalb wird das Gerät wohl regelmäßig auch in den Ortsteilen aufgestellt werden“, sagt Matthias Henle. „Auf diese Art und Weise würden alle profitieren.“ So würde sich die Wirkung des Geräts am besten entfalten. „Wenn die Displays stationär installiert werden, schwächt sich die Wirkung erfahrungsgemäß ab, da die Autofahrer gewissermaßen abstumpfen“, sagt Polizeisprecher Edwin Dobler. „Vor diesem Hintergrund sind die Pläne der Meßkircher Verwaltung, die Anlage durch die Stadt und die Ortsteile rotieren zu lassen, durchaus sinnvoll.“ Zwar, sagt Dobler, gebe es keine wissenschaftlichen Untersuchungen zur Effektivität der Radardisplays. „Die Rückmeldungen aus Städten und Gemeinden, die solche Geräte angeschafft haben, sind aber sehr positiv.“

Und jeder Autofahrer, dem ein Radardisplay schon einmal nervös entgegengeblinkt hat, freut sich, wenn er beim nächsten Mal an dieser Stelle im grünen Bereich unterwegs ist. „Sie fahren…“, sagt die Anzeige. 49 Stundenkilometer. Damit ist der Autofahrer auf der sicheren Seite. Und die Radfahrer und Fußgänger um ihn herum auch.