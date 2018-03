Abschlussbericht empfiehlt Tempo 30

Der Fußverkehrs-Check in Meßkirch ist abgeschlossen. Nach Ortsbegehungen und Workshops liegt jetzt ein Abschlussbericht vor, das die Stadtverwaltung an die „Schwäbische Zeitung“ weitergeleitet hat. Das Büro Planersocietät hat den Check im vergangenen Jahr im Auftrag der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg durchgeführt. Die Kosten trägt das Land. Die Situation für Fußgänger in der Meßkircher Innenstadt wurde dabei untersucht und problematische Bereiche ausgemacht.

Der Bericht weist als eine der Stärken der Innenstadt die fußläufige Erreichbarkeit und die kompakt gewachsene Stadtstruktur aus. Das Büro empfiehlt der Stadt, besonders auf den Aspekt der Barrierefreiheit zu achten. In diesem Zusammenhang wird unter anderem die Absenkung der Bordsteine, vor allem an der Kreuzung von Conradin-Kreutzer-Straße und Grabenbachstraße, angeregt. Kontraste im öffentlichen Raum, etwa durch den Einsatz von Reflektoren, sollen Stolperfallen entschärfen. In diesem Zusammenhang wird der Adlerplatz genannt. Im Altstadtbereich kann Kopfsteinpflaster abgeschliffen oder vollständig verfugt werden, so das Büro. Die Errichtung eines Blindenleitsystems wird angeregt.

Querungen von Fahrbahnen sind große Hindernisse

Querungen von Fahrbahnen stellen für Fußgänger im Alltag häufig große Hindernisse dar. Hier wird eine Bevorrechtigung des Fußgängerverkehrs, eine Verkürzung der Querungsstrecke und die Verbesserung der Sichtbeziehungen zwischen allen Verkersteilnehmern empfohlen. Sichere Übergänge sollen geschaffen werden. Als Problembereich wurde die Kreuzung Am Stachus/Mengener Straße ausgemacht. „Eine Ergänzung eines zweiten Fußgängerwegs an der Kreuzung Conradin-Kreutzer-Straße/Grabenbachstraße ist aus Sicht der Fußgänger sinnvoll“, heißt es in dem Bericht.

Ein weiterer Problempunkt sind die Gehwege beim Kindergarten Kunterbunt in der Julius-Bender-Straße. Hier wird eine Gehwegbreite von 1,80 Meter empfohlen, damit zwei Personen bequem aneinander vorbei kommen. „Dazu ist eine Neuaufteilung des Straßenraums notwendig“, heißt es im Gutachten. Langfristig sei eine Umgestaltung der Julius-Bender-Straße zu einem verkehrsberuhigten Bereich anzustreben. Auch in der Conradin-Kreutzer-Straße, der Grabenbachstraße und am Stachus könnten die Gehwege breiter sein. Ferner sei beim barrierefreien Ausbau der Haltestellen darauf zu achten, dass diese nicht den Gehweg einengen.

Zudem wird angeregt, dass erlaubte beziehungsweise geduldete Parken auf den Gehwegen zu reduzieren, weil dieses den Fußgängerverkehr behindert. Eine Anpassung der Geschwindigkeit auf Tempo 30 in der Grabenbachstraße erscheint laut Gutachten sinnvoll, um die gefahrenen Geschwindigkeiten noch weiter zu senken, das Queren für die Fußgänger sicherer und einfacher zu gestalten, die Aufenthaltsqualität weiter zu erhöhen und die Bedingungen für den Radverkehr zu verbessern. Zudem sollen in der Innenstadt mehr Sitzgelegenheiten aufgestellt werden. Ein weiteres Problem ist der Hol-und-Bringverkehr an der Conradin-Kreutzer-Schule. Es bilden sich dabei Rückstaus, die Verkehrsprobleme verursachen. Es würde sich laut Gutachten eine weitere Verkehrsberuhigung der Conradin-Kreutzer-Straße anbieten. Der bisherige Parkplatz sei für Hol- und Bringdienste zu sperren.

Abschließend schlägt das Büro Planersocietät die Etablierung eines Arbeitskreises oder eines runden Tisches zum Fußverkehr, regelmäßige Begehungen und Verkehrsschauen, die Einrichtung eines Beschwerdemanagements und umfassende Öffentlichkeitsarbeit vor.

Arne Zwick: „Check hat den Blick geschärft“

„Der Fußverkehrs-Check hat den Blick für die Belange und Bedürfnisse der Bürger geschärft, etwa die von kleinen Kindern und älteren Menschen“, sagt Bürgermeister Arne Zwick. Dies habe sich bei den Ortsbegehungen gezeigt. In den künftigen baulichen Planungen können solche Aspekte berücksichtigt werden – etwa die Barrierefreiheit.