8000 Euro Schaden bei Unfall

Zwei Autos sind am Dienstag gegen 11.15 Uhr in Meßkirch zusammengestoßen. Laut Polizei entstand dabei rund 8000 Euro Sachschaden. Ein 85-Jähriger fuhr mit seinem Ford vom Parkplatz eines Geschäftes in die Bahnhofstraße ein. Er übersah dabei den herankommenden VW Golf eines 62-Jährigen. Beim seitlichen Zusammenprall löste am Ford der Fahrerairbag aus. Beide Fahrer erklärten, nicht verletzt zu sein, weshalb sie nach einer Untersuchung im Rettungswagen wieder entlassen wurden.