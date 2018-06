80-Jährige fährt gegen BMW

Rund 5000 Euro Sachschaden sind bei einem Unfall am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr an der Einmündung Pfullendorfer und Mengener Straße entstanden. Eine 80 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem VW Polo auf der Pfullendorfer Straße stadteinwärts und bog an der Einmündung in die Mengener Straße nach links in Richtung Stadtmitte ein. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigt von rechts auf der Mengener Straße heranfahrenden BMW eines 28-Jährigen, der nach links in die Pfullendorfer Straße abbiegen wollte.