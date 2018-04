70er schwelgen gemeinsam in Erinnerungen

Das 70er-Treffen in Meßkich ist für alle Beteiligten nicht nur ein großes Wiedersehen, sondern voller Überraschungen gewesen, für die Klaus Demmelhuber und Willi Isemann während der zwei Tage gesorgt hatten.

Schon der Empfang am Marktbrückle und die Begrüßung in der Zunftstube waren für die 70er etwas Besonderes und auch bei der anschließenden Schlossführung waren sie angetan, was hier formvollendet geschaffen wurde und was sie alles von Jürgen Fecht erklärt bekamen. Vom hohen Norden kam der Mitschüler Rainer Munz, der mit seiner beruflichen Perfektion noch ein kurzes Orgelkonzert auf der Orgel in der St.-Martinskirche gab, wo man dann auch der verstorbenen Jahrgänger gedachte.

Ein sehr netter und unterhaltsamer Abend mit vielen Erinnerungen und regem Austausch sowie einem Film über Meßkirch schloss, sich an ein gemeinsames gemütliches Abendessen im Hotel Adler-Post in Meßkirch an.

Eine zweistündige Stadtführung durch alle Winkel und Gässchen am Sonntagvormittag mit Armin Heim brachte bei allen 30 Teilnehmern, nochmals die alten Zeiten so richtig in Erinnerung, aber auch viel Neues gab es dabei zu entdecken. Bevor man sich zur Mittagszeit im Lokal Froben stärkte, zeigte sich Klaus Demmelhuber in einer Zimmermannskluft mit einem Hobel in der Hand vor dem Kreutzer-Denkmal und überraschte seine Jahrgänger als Solosänger mit dem bekannten Hobellied „Da streiten sich die Leut herum“ des Meßkircher Komponisten Conradin Kreutzer.

Man will sich auch künftig wiedersehen in der Heimatstadt. Die Teilnehmer dankten den beiden Organisatoren für die schönen Stunden, die vielen lange in Erinnerung beleiben werden.