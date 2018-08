4000 Euro Sachschaden an zwei Autos sind bei einem Unfall am Mittwoch gegen 19 Uhr im Bereich der Einmündung Ziegelbühlstraße/Westenbergstraße entstanden. Eine 63-jährige Ford-Fahrerin wollte von der Westenbergstraße nach rechts in die Ziegelbühlstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden, bevorrechtigten 17-jährigen Skoda-Fahrer und kollidierte mit diesem.