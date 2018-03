45 000 Holzbausteine warten auf Kinder

Rund 45 000 Holzbausteine warten von Freitag, 9., bis Sonntag, 11. März, auf interessierte Kinder. Die Meßkircher Mennonitengemeinde veranstaltet zusammen mit dem Bibellesebund im Herz-Jesu-Heim in Meßkirch eine Holzbauwelt.

Kinder von der ersten Klasse bis zum Alter von zwölf Jahren sind eingeladen, mit den 45 000 Holzbausteinen einen großen Tempel nachzubauen. „Gebaut werden außerdem ein großer Turm und andere spektakuläre Bauten“, berichtet Pastor Martin Schnegg. Auf die Idee kam der Geistliche der 43 Mitglieder zählenden Freikirche, als er einen Flyer des Bibellesebundes zur Holzbauwelt sah. „Das hat mich angesprochen“, berichtet Schnegg. Es sei eine Aktion, bei der Kinder kreativ sein können. „Am Ende des Tages wird sichtbar, dass man etwas geschafft hat.“ Die Aktion ist offen für alle Kinder im entsprechenden Alter – also nicht nur für Mennoniten oder Kinder aus Meßkirch.

Eingebettet ist die Bauaktion der evangelischen Freikirche in die Geschichte von Rita Redeschwall, die von einem Urlaub aus Jerusalem zurückkehrt und von ihrem Chef beauftragt wird, eine Geschichtsreportage zu schreiben. Rita beginnt mit den Nachforschungen und stößt auf Informationen über einen Tempel, der vor 2000 Jahren in Jerusalem stand. Die Kinder können in die Rolle eines Reporters schlüpfen und Rita bei ihren Nachforschungen helfen.

Die Holzbauwelt findet zu folgenden Zeiten statt: Freitag, 9. März, 15 bis 18 Uhr, und Samstag, 10. März, von 10 bis 16 Uhr. Am Sonntag, 11. März, findet um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Einsturzspektakel statt.

Bereits 2013 hatten die Mennoniten ein ähnliches Projekt mit Lego-Steinen veranstaltet. „Das kam damals sehr gut an“, sagt Schnegg. Auf die Holzbauwelt freut sich der Pastor schon: „Es wird Spaß machen, einen Tag lang zu bauen und kreativ zu sein. Ich bin gespannt, ob die Aktion zieht und ob viele Kinder kommen. Es wird eine coole Aktion.“ Die Teilnahme kostet zehn Euro pro Kind, weitere Geschwisterkinder zahlen fünf Euro. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Kinder begrenzt. Anmeldeschluss ist der 4. März.

Mehr Informationen zum Inhalt und zur Anmeldung erhalten Interessierte unter www.mennoniten-messkirch.de oder bei Pastor Martin Schnegg unter Telefon 07575/721 30 17 oder per E-Mail an: tinuschnegg@web.de.