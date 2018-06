41 Flüchtlinge beziehen Unterkunft in Meßkirch

In das ehemalige Meßkircher Postamt an der Bahnhofstraße ist Leben eingekehrt: 41 Flüchtlinge sind am Donnerstagvormittag dort eingezogen. Der Landkreis hat das leer stehende Gebäude angemietet und hier eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber eingerichtet. Ab sofort leben hier acht Familien aus Syrien, eine aus Mazedonien und eine aus Serbien. Darunter sind 20 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Eine Frau ist zudem schwanger. Geplant waren 38 Personen, doch am Donnerstag ist noch kurzfristig eine dreiköpfige Familie hinzugekommen. Die Bewohner stammen alle aus der Unterkunft an der Landesbahnstraße in Sigmaringen, die zum Jahresende aufgelöst wird.

Unter den Neuankömmlingen sind auch Kwali Soliman und seine Frau Reem. Das junge kurdische Ehepaar stammt aus Syrien. Seit sechs Monaten leben sie in Deutschland. „Es gefällt uns hier sehr gut “, sagen sie. Mit ihrem Zimmer im Dachgeschoss sind sie zufrieden. Es sei bereits die sechste Unterkunft, die sie beziehen, seitdem sie in Deutschland leben. Noch stapeln sich in dem weiß gestrichenen Zimmer blaue Müllsäcke, in denen die Solimans ihre Kleidung und persönliche Gegenstände verpackt haben. Sie wolle es sich aber noch gemütlich einrichten.

Auf den Gängen herrscht Gedränge: Zwei Männer schleppen eine rote Couch, Kinder haben ihr Spielzeug unterm Arm – auch eine Satellitenschüssel haben die Flüchtlinge mit im Gepäck. Die Mitarbeiter von Landratsamt und Caritas weisen den Asylbewerbern ihre Zimmer zu.

Nicht so zufrieden mit ihrer neuen Unterkunft ist eine vierköpfige syrische Familie, die seit vier Monaten in Deutschland lebt. Der Raum und die Fenster seien zu klein, in ihrer früheren Unterkunft in Sigmaringen hätten sie einen Balkon und den Blick auf die Donau gehabt, sagt der Familienvater. Der Tisch sei zudem zu klein, als dass vier Personen daran essen könnten. Karl Hermann vom neu formierten Meßkircher Helferkreis spricht mit dem verärgerten Mann: „Beim Tisch lässt sich sicher etwas Größeres beschaffen.“

Rund 70 Ehrenamtliche aus Meßkirch und Umgebung wollen bei der Integration der Familien helfen. Eine erste Kleidersammlung Ende November sei ein großer Erfolg gewesen, berichtet Hermann: „Wir haben zwei Mercedes-Sprinter-Ladungen Kleidung und andere Artikel gesammelt, in guter Qualität.“ Am Dienstag, 22. Dezember, soll es ab 15 Uhr eine Stadtführung für die Neuankömmlinge geben. Danach öffnet um 18 Uhr erstmals das Begegnungscafé im Paul-Gerhardt-Saal seine Türen. Hier können sich Meßkircher und Asylbewerber kennenlernen. Ein Name steht auch schon fest: Multi-Kulti-Café.

Vorerst soll es bei den 41 Bewohnern bleiben

Wegen Verzögerungen der Umbaumaßnahmen im ehemaligen Postamt hatte sich der Einzug immer wieder verschoben. „Einige Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Ansonsten werden wir die nächsten Tage daran arbeiten, dass der Betrieb gut anläuft und wir bis in circa 14 Tagen zur Routine übergehen können“, sagt Guido Amann von der unteren Aufnahme- und Eingliederungsbehörde am Landratsamt. Vorerst soll es bei den 41 Bewohnern in der Unterkunft bleiben: „Wir werden in diesem Jahr keine weiteren Personen mehr nach Meßkirch zuteilen, außer wir bekommen unerwartet noch vor Weihnachten Familiennachzüge“, sagt Amann.

Rund 70 Personen können in der Unterkunft Platz finden. In dem Gebäude gibt es insgesamt 18 Zimmer auf drei Etagen, sie sind zwischen elf und 32 Quadratmeter groß. In ihnen finden die Flüchtlinge Stockbetten, Metallspinde und je einen Tisch mit Stühlen vor. Die Zimmer werden mit zwei bis sechs Personen belegt. Für die Bewohner stehen Gemeinschaftsduschen, -toiletten und -küchen bereit. Im Keller gibt es Waschmaschinen, dort soll noch eine Kleiderkammer eingerichtet werden.

Heimleiterin Anne Kille vom Landratsamt kümmert sich zusammen mit Sanja Mühlhauser vom Caritas-Sozialdienst vor Ort um die Neuankömmlinge. Zudem gibt es einen Hausmeister. Einen Namen hat die Meßkircher Flüchtlingsunterkunft bisher noch nicht: „Vielleicht finden unsere Bewohner ja einen. Rotes Haus würde gut passen“, sagt Anne Kille angesichts der Farbe des Gebäudes und lacht.